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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

深藍倒戈！劉家昌表態「寧可選賴清德」　他分析：已非傳統藍綠對決

▲劉家昌。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

▲音樂人劉家昌。（圖／資料照／記者徐文彬攝）

記者杜冠霖／台北報導

2024總統大選進入倒數階段，政治色彩鮮明的音樂家劉家昌直言，看完國民黨總統參選人侯友宜與政大學生答辯，徹底了解「他不只是個草包，他草包裡面連一根草都沒有」、「賴清德跟侯友宜選一個，我毫不猶豫選擇賴清德」民進黨立委林俊憲14日表示，明眼人都知道，這場選戰已不是傳統藍綠對決，「而是草包與真正的領導者之間要選誰？」

劉家昌14日在臉書發出長文痛陳，看完侯友宜在政大跟學生的答辯，才徹底的了解，他不只是個草包，他草包裡面連一根草都沒有，答非所問到了極點，一派胡言。台下發問的，是大學生，台上回答的，是個初中生的程度，「你在現場坐得住嗎？」

劉家昌質疑，柯志恩說政大學生裡有綠營的側翼，以候市長的程度，任何一個中華民國國民問問題，對他來說都是綠營的側翼，他沒有對答的能力。發生在新北市幼兒院的事，是新北市改府的責任，市長一聲令下嚴辦誰敢不配合？三天內可以辦的事，拖泥帶水，快一個月了，還在邊辦案邊選舉，「還扯上對手賴清德要他管管檢調，候友宜你不知道副總統是備位嗎？他沒有任何權利，你連國家制度都不知道嗎？」

劉家昌呼籲，侯友宜把市長做完，總統就別選了，讓大家全都能鬆一口氣，「我接觸的藍軍，都希望他趕快退選去靜月歲好。如果賴清德跟他，要我們選一個，我毫不猶豫選擇賴清德，起碼我知道自己是怎麼死的。選了侯友宜最後連怎麼死的都不知道，只能含怨離開最愛的中華民國了。」

對於劉家昌表態，林俊憲表示，「歡迎歡迎！無論以前支持誰，現在願意加入信賴台灣的陣營，我們一定都非常歡迎啊！草包與領袖間的選擇，其實真的不難。」

林俊憲指出，劉家昌的表態，在深藍陣營有一定代表性，因為明眼人都知道，這場選戰已經不是傳統藍綠對決，甚至也無關意識形態，而是草包與真正的領導者之間，你要選誰？真正熱愛這片土地和國家的人，不會忍心看到台灣未來被侯友宜搞垮，才會做此發言吧。

林俊憲表示，不過「死」字有點嚴重了啦，也不用灰心離開台灣，好好留下來看國民黨怎麼把自己搞垮，難道不也很有趣嗎？

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