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批蔡政府拚光電「毀掉屏東」　廖婉汝秀圖：濱海公路沿路風光變色

▲廖婉汝14日出席國民黨團記者會。（圖／記者蘇晏男攝）

▲廖婉汝14日出席國民黨團記者會，秀圖呈現屏東「種電」情況。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團14日上午舉行「拼光電！政府帶頭毀家園滅農漁林？」記者會，由副書記長吳怡玎主持，藍委鄭麗文與廖婉汝出席。會中廖婉汝直言，蔡政府拚光電卻毀掉屏東，濱海公路沿路風光變色，整排高牆後都是光電板，沿山公路東一塊、西一塊光電板，眼前所見的田園景色，幾乎都是光電板。

廖婉汝指出，整個屏東縣車城鄉小尖山地區，620筆國有土地都規劃為「太陽光電設置申請」區域，國產署召開說明會，鼓勵當地農民來承租，甚至說出，「你不租，會有業者搶著租」。

廖婉汝說，當光電業者在農地周邊種滿了光電，這讓原本種植芒果的農民，還能夠再種植芒果嗎？當農民們的鄰居都是光電板時，台灣還能生產出什麼農作物？高經濟作物還能種植嗎？現在甚至傳出蔡政府計畫，將在牡丹水庫也開始計畫種電。

此外，廖婉汝表示，根據經濟部能源規劃將在學校屋頂、公有房舍、農地、工業區也要設置光電板，另外也規劃漁電共生、綠能營區、港口及停車場，以及汙染土地都要設置光電板；她質疑，政府有回收廢棄光電板的配套嗎？光電板會不會造成汙染？蔡政府什麼也沒說。

廖婉汝說，現在連農田水利處，都要將灌溉用大排的行人休憩走道，都要設置光電板，已經引發當地居民拉白布條抗議；養殖龍膽石斑的養殖區漁民，也一致反對在魚塭種電。

廖婉汝表示，她要問問蔡政府，真的有必要為了錯誤的能源政策，無所不用其極也要不惜毀農、滅農嗎？蔡政府到底要留給後代的是什麼？難道是一片片的光電板嗎？

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