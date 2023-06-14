賴清德「務實台獨」還想跟習近平晚餐？　朱立倫譏：天方夜譚

▲國民黨主席朱立倫。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨今（14）日舉行中常會，黨主席朱立倫致詞重申，國民黨「雙D戰略」（Defense & Dialogue）對台灣最有利，為了兩岸交流對話，本週五將派副主席夏立言率團參加廈門海峽論壇。朱並反批民進黨總統參選人賴清德繼續執行「務實台獨」，抗中、反中、去中卻還想和習近平共進晚餐，「這不是天方夜談嗎？」

朱立倫致詞表示，對於人類來講，和平是最高的目標，和平是無價，戰爭是無情的，我們都不願意見到任何一個衝突、任何的戰爭，而追求和平是國民黨最重要的目標，我們從創建中華民國到保衛台灣、建設台灣、民主台灣、和平台灣，我們都知道這個過程，國民黨是最愛台灣的政黨。

朱立倫表示，現階段兩岸最重要的要透過交流對話達到和平，達到讓大家能夠過好日子，雙D戰略一方面透過交流對話，一方面強化自我國防，是國民黨一貫的主張也是重要的政策。他說，這一段這段時間各國的訪賓，以至於我們到國際交流的時候，各國的這些學者專家都認為，國民黨的雙D戰略是現階段對於台灣最有利的一項做法。

朱立倫痛批，民進黨的抗中保台在去年已經破產，而賴清德想要用變相的和平保台，卻提不出任何具體的做法，實際上繼續執行所謂務實的台獨，堅持他們的意識型態，「抗中、反中、去中」實際的在進行，兩岸之間不可能透過這樣的方式有任何的交流對話，而國民黨實質的做法，就是透過交流對話，能夠降低衝突，解決民眾的問題。

朱立倫指出，在最困難的時候，夏立言副主席率團出訪，為台胞、台生、台商解決了很多的問題，而這一個星期五，6月16號在廈門舉行的第15屆海峽論壇，同樣由夏副主席帶領大陸事務部主任林祖嘉以及我們智庫的同仁一同前往，最重要的目標還是透過這樣的民間的交流活動，能夠創造兩岸之間大家能夠對話交流、減少誤會，能夠解決台胞、台生、台商的問題。

朱立倫痛批，在這個過程當中，民進黨執政當局又再一次的試圖抹紅所有參與海峽論壇的朋友，不但禁止各機關人員參與，也不樂見地方政府、民間參與；同時不斷提出很多抹紅的說詞，阻撓國民黨前往參加海峽論壇。朱強調，這15屆不管國民黨在野還是執政，透過這樣民間的交流，的確創造兩岸之間很多的一些相互的了解，能夠化解一些誤會，能夠共創雙贏，這就是參與這些民間交流活動論壇最重要的目的。

朱立倫說，希望這一次的活動都能夠順利成功，也希望民進黨能夠真正放下意識型態，不要再繼續製造障礙，連這樣民間的交流都要不斷的抹紅、不斷的反對的話，請問賴清德所提的一個天方夜談，叫做要和習近平共進晚餐，「這不是天方夜談嗎？更是向選民騙選票的一個惡質的手段！」

朱立倫表示，希望兩岸能夠真正的交流對話，而AIT孫曉雅處長已經明確表達，美國國務卿布林肯將在本週末也會到大陸訪問，美方也不斷的希望透過交流對話，也樂見台灣各政黨跟大陸建立對話管道，國民黨早就在做，而且持續在做，而民進黨只不過是嘴巴講要和平，而不斷地用台獨，用「反中、抗中、去中」來製造兩岸交流的障礙，讓民眾看清楚哪一個才是創造和平的政黨，哪一個才是為人民拚好日子的政黨？