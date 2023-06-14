藍營找王如玄任「性平外部專家」　蔡正元轟：國民黨關門算了

▲國民黨前立委蔡正元。（圖／記者黃克翔攝）



記者詹宜庭／台北報導

對於「＃MeToo」風暴，國民黨中央黨部12日首度召開「性騷擾申訴委員會」，決議聘請外部專家進行獨立調查及訪談，包括前勞委會主委王如玄、台大社工系名譽教授馮燕皆入列。對此，前國民黨立委蔡正元14日表示，處理性平問題找外部專家調查是正確的方向，但卻找王如玄擔任？痛批「國民黨關門算了！」

針對國民黨立委傅崐萁、曾柏文等性平案件，文傳會主委林寬裕指出，國民黨已在12日召開「性騷擾申訴委員會」，由考紀會、文傳會、婦女部、行管會、人事室進行跨部門討論。此外，為進行完整及專業的性平調查，未來也將納入第三方公正專家，聘請外部人士，包括王如玄、馮燕等人進行獨立調查及訪談要。

蔡正元透過臉書發文質疑，黨中央找外部專家處理性平問題是正確方向，但外部專家卻是找王如玄？他指出，2016年國民黨總統參選人朱立倫找來王如玄搭檔副總統，結果惹出軍宅案，造成選情凍死。當時在危機時刻，朱立倫拜託他與前立委邱毅出面砲轟總統蔡英文炒地皮，兩相抵銷，王如玄的軍宅案才平息。

「王如玄無疑是2016年國民黨慘敗的重要關鍵之一，我和邱毅也從此成為蔡英文的大仇人，遭到蔡英文嚴厲的報復，也沒從國民黨中央獲得一絲溫暖。」蔡正元開轟，現在朱立倫重任黨主席，又再找王如玄當公正第三者，雖然一碼歸一碼

，但他也呼籲朱立倫要弄清楚，炒作軍宅和性騷擾很難講孰輕孰重，「如果連這都分不清楚，國民黨關門算了！」