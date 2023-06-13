與「粽」不同慶端午　基隆漁會推健康粽營養加分

▲基隆漁會推健康粽營養加分。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

端午節是台灣重要的節慶之一，端午節最普遍的習俗包括「划龍舟」和「吃粽子」，為了讓長者可以吃得更健康，營養更加分，基隆市漁會於今天（13日）推出以饅頭為食材的健康粽。基隆市議會議長童子瑋受邀出席推廣，童子瑋表示，今年端午節有別於吃糯米粽子的傳統，又多了一樣健康的選擇，感謝漁會的用心，讓基隆的粽子特別與「粽」不同。

基隆漁會指出，使用饅頭造型的肉粽來替代，對於消化系統不好高齡者，不會因為糯米難以消化又會脹氣，又可以感受到端午的氣氛。而這次的健康粽融合抹茶外皮，有一股特別的茶香，而此次製作的肉粽造型饅頭將分送給基隆市六個社區高齡者及育幼院當早餐為營養加分。

這次漁會推廣健康粽，請來有廚師證照的媽媽們，手把手教議長童子瑋與市議員張顥瀚如何包粽子，議長童子瑋開玩笑說「這是今天難度最高的行程」，最後熱騰騰健康粽出爐，一陣茶香撲鼻而來，令人食指大動垂涎欲滴。

議長童子瑋表示，吞嚥不易、牙口不好，吃粽子最怕吃壞肚子不好消化，導致身邊長者在佳節聚餐時得「忌口」，也失去過佳節飲食帶來的幸福感；為了「不讓老成為一種生活歧視」，感謝基隆市漁會，讓品嘗粽子多了一項新選擇。