全國中小學科學展覽會基隆啟動　副市長邱佩琳：科學教育價值傳承

▲全國中小學科學展覽會基隆啟動。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

第63屆中華民國中小學科學展覽會在睽違35年後再次回到臺灣頭基隆市辦理，活動將於7月24日至7月30日在國立臺灣海洋大學實體舉行，展開為期7天的競賽活動，今（13日）由主辦單位基隆市政府舉辦宣傳記者會，由副市長邱佩琳及國立臺灣科學教育館劉火欽館長共同舉行活動啟動儀式，為7月下旬的科學展覽會揭開序幕。

基隆市此次集合21所承辦學校師生的能量全力投入，以「海洋永續與科技創新」為願景，將主題訂為「科展齊基 新星聚隆」，除了國立臺灣海洋大學提供場地進行競賽及展覽，讓各縣市高手展開高水準的頂尖對決；基隆市與科教館也邀請了產官學單位共襄盛舉，辦理科學博覽會的活動，4大主題館：陽明海洋文化藝術館、點點塑環保科技、微軟、以撒科技；科教巡迴車：3D行動電影院、科教巡迴車、科學餐車「COOK酷科學」，不只競賽的學生，要讓全臺灣的師生們都能到基隆參加全國科展，探索科學樂趣！

▲基隆市副市長邱佩琳致詞。

此外，也與基隆在地的國立海洋科技博物館合作規劃精采的「科展之夜」晚會及「科學之旅」參訪活動，讓參與盛會的師生一同欣賞特色藝文表演外，也能探索主題館、潮境智能海洋館及基隆在地人文特色等行程；另外「與大師有約」講座部分，特別邀請到2022年台灣傑出女科學家獎得主李秀敏博士擔任講師，鼓勵參賽學生與大師進行深入的交流與對談；透過各式多元豐富的活動，讓各地的科學好手在彼此競賽觀摩之餘，以此帶動城市行銷及宣傳，也能所有蒞臨基隆的大小朋友感受到本市在地的海洋特色。

記者會上由精心準備的宣傳影片展開序幕，讓民眾們可以完整了解本次科展的精彩內容，接續由基隆市邱佩琳副市長與科教館劉火欽館長與所有到場的貴賓，操作象徵全國科展的科學裝置，宣示活動正式啟程；同時也邀請到本市今年獲得分區科學展覽會北一區優等獎的暖暖高中進行科學展示，透過人工培育實驗「藻到真相」，探討珊瑚藻鈣化作用對海洋酸化的利弊；以及全球熱議的「悲傷與碳息」研究校園中之碳排放如何能達到碳中和之目標，展現出滿滿的科學動能及探究實作。

基隆市副市長邱佩琳表示，全國中小學科展歷經全臺各縣市接力承辦，讓科學教育的傳統與價值得以傳承，本市今年相關榮幸承辦63屆全國科展，讓全國各縣市優秀的科學教育學生們，能有展現成果與實踐理想的重要舞台，歡迎全國對科學有興趣的大小朋友們，都能來參與後疫情下第一場的大型科學盛宴。