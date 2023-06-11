踏板有陌生行李袋！1動作「失主」秒現身　騎士超火大：詐騙

▲機車腳踏板上被放陌生行李袋。（圖／原PO授權使用）

網搜小組／鄺郁庭報導

機車上出現不是自己的東西，可能有些人會選擇動手移開、把物品留在原地，但她馬上有所警惕！基隆一位女騎士要騎車時發現，腳踏板上出現一個行李袋，馬上報警並拍下照片提醒，「小心不要亂動以免出事」。照片引發基隆人議論，「還是錄影存證保護自己」、「聰明處理方式」。

這位女騎士在臉書社團「基隆人」貼出照片，只見她的機車踏板上有個格紋花樣的行李袋，看起來並不小，可重點是，這個包包根本不是她的。就擔心是有人要誣陷、栽贓偷東西，原PO馬上報警，並拍下照片，沒想到就有人過來把袋子拿走。

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女騎士見狀又氣又傻眼，忍不住發文，「那個詐騙集團，把行李放我車上，（我）直接報警處理，在警察到之前，（對方）立馬把行李帶走」，用hashtag提醒其他人，「#小心不要亂動以免出事」、「#希望你們大家多加小心」。

貼文一出，就有基隆人留言，「孝二路遇過，直接去忠二派出所請警察拿走。遇到這種事直接報警，不要去動最安全」、「這真的很誇張，明目張膽」、「這以前就有！以前後火車站路邊可以停車的時候，就有放包包跟錢包的」、「傻眼，基隆也有這招了？」

還有網友直嘆，「這種自己放到別人車上的東西，就算是真的忘記，車主不能自行移開也太不合理了」、「有時候真的搞不懂，車子、機車是我私人的財產，他放在我的機車上面，為什麼我還要這麼緊張？」