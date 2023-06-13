聽取基隆市警察局專案報告　謝國樑慰勉員警辛勞付出

▲聽取基隆市警察局專案報告，市長謝國樑慰勉員警辛勞付出。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市長謝國樑今（13日）前往市警察局，聽取近期議會關注議題的專案報告，除了慰勉員警執勤的辛勞付出，並叮嚀警察局長張樹德減輕員警負擔，同時也給予同仁應有的獎勵。

謝國樑表示，本次專案會議是針對基隆市議會關注的檢舉實名制、友善行人勤務、改裝車噪音、警察同仁繁重加給等議題，積極深入探討並給予正面回應。在警察局同仁的努力之下，不僅街上的無家者數量減少，車輛駕駛也會禮讓行人，市長對於警察局長張樹德及全體同仁的努力表示肯定，市府未來也會努力爭取同仁的繁重加給。

警察局長張樹德報告時指出，「檢舉違停實名制」措施，除能減輕警察勤務的負擔外，亦能有效精準執法。「行人友善」工作已上軌道，未來規劃執勤路口減半、時數縮短、義警協勤等措施，以降低警力負擔。另修訂「通報噪音改裝車輛工作執行計畫」，希望透過裁罰來遏止改裝車輛帶來的負面影響。

張樹德表示，「防處酗酒分子滋事」專案勤務，為民眾出現脫序行為時，由員警立即施予管束，並協助衛政單位強制送醫，未來受管束者如重返社區時，警察局亦會持續與衛政單位合作，改善其酗酒失序等行為。他也感謝市長對於警察局執法決心及同仁辛勞的肯定，並支持警察局爭取同仁福利，未來警察局會持續努力推動治安、交通及為民服務工作，共同守護市民安全。