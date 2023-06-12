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基隆青工總會長余治明率領幹部　助推廣鯉魚旗文化季

▲基隆青工總會長余治明率領幹部 助推廣鯉魚旗文化季。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆青工總會長余治明（右2）率領幹部，推廣鯉魚旗文化季。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／基隆報導

大沙灣經濟文化發展促進會於昨（11日），在沙灣歷史園區舉辦「鯉魚旗文化祭」活動，基隆青工總會會長余治明帶領青工幹部在活動現場擔任志工，與前來體驗的民眾進行引導與講解，現場有市集攤商古蹟巡禮等活動，還有限量100面鯉魚旗，供民眾當場作畫，大小朋友絡繹不絕，為活動增添童趣。

總會長余治明表示，鯉魚旗當中的「魚」字，諧音是「雨」，也象徵基隆的雨水文化相當豐沛，也因為豐沛所以更要懂得珍惜的道理，希望透過這項活動，讓孩童學習到水資源得來不易，同時加深在地連結與情感。同時本次基隆青工總會也出動多名的幹部擔任志工，協助鯉魚旗文化祭的進行，期望讓活動圓滿順利。

▲基隆青工總會長余治明率領幹部 助推廣鯉魚旗文化季。（圖／記者郭世賢翻攝）

國民黨立法委員參選人林沛祥指出，鯉魚旗文化祭活動，強化在地的文化歷史，也啟發另類創新想法，也建議文化局可以納入參考，將基隆的中元祭嘗試融入其他多元的意象，展現傳統文化魅力，也帶動了經濟發展，相信未來會在繼續舉辦讓更多人認識大沙灣鯉魚旗文化。

現場眾多民眾帶著小朋友，一起繪製鯉魚旗，國中、小朋友及當地民眾拿起色筆為鯉魚旗上色並在上面寫下願望，掛置在大沙灣校官宿舍周圍，海風吹拂呈現美麗鯉魚旗海；搭配市集餐車，結合在地創生讓活動更具意義。

▲基隆青工總會長余治明率領幹部 助推廣鯉魚旗文化季。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆青工總會長余治明率領幹部 助推廣鯉魚旗文化季。（圖／記者郭世賢翻攝）

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