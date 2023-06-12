記者郭世賢／基隆報導

連接基隆市愛三路循環站與吉祥大樓的愛三路東岸地下道，為市區使用率最高的地下道，市長謝國樑今（12日）與和泰環境永續基金會執行長黃海清、議長童子瑋、副市長邱佩琳步行巡視，希望透過民間資源進行維護，打造友善共好的城市步行空間。

▲企業認養愛三路東岸地下道，謝國樑盼打造友善通行空間。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）



謝國樑指出，農曆年節期間地下道因積水問題，已請邱副市長督促修復並協促企業認養，感謝和泰環境永續基金會與大金空調擔任協力認養夥伴。未來企業認養將成為基隆推動建設的趨勢之一，目前城隍廟前地下道與候車亭已有企業表達認養意願，充分展現企業參與社會事務的責任心與積極性。

副市長邱佩琳表示，政府力量有限，而民間資源無窮，藉由導入民間豐沛力量與創意，將使基隆未來會更好。

▲基隆愛三路東岸地下道施工前。

和泰環境永續基金會執行長黃海清指出，透過認養地下道的過程，使基金會能回饋社會，促進環境永續發展，讓企業、市府、民眾達到「三贏」的目標。

市府工務處表示，與和泰環境永續基金會辦理現勘時，發現地下道指標系統仍有不足，外地遊客常於地下道轉角難以判斷方向，為使地下道更符合民眾使用需求，和泰環境永續基金會主動請設計公司以圖形、顏色、編號、地貼及燈箱等方式，強化指標系統，融入基隆海洋意象構圖、觀光導覽資訊宣傳，讓地下道繽紛亮麗。在認養期間，基金會除了自費建構視覺指標系統與觀光導覽資訊外，並負責地下道清潔工作，和市府一同打造友善互助的城市形象。

▲基隆愛三路東岸地下道施工後。