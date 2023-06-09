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快訊／爸爸爆性騷擾　吳怡農道歉：以更謙卑、同理的心面對每個人

記者鄒鎮宇／綜合報導

台灣民間真相與和解促進會理事長吳乃德，被台灣農村陣線前工作人員黃姓女子指控13年前在車內性騷擾，於9日晚間道歉並宣布退出台灣民間真相與和解促進會、不再參加參與公共事務。吳乃德的兒子吳怡農也發文道歉，「所有發生的事件，我們都引以為戒。」

▲▼吳怡農草埔市場掃街 。（圖／記者李毓康攝）

▲曾代表民進黨參選2020立委的壯闊台灣聯盟理事長吳怡農。（圖／記者李毓康攝）

吳怡農9日深夜發文表示，「我與家人此刻的痛心，無法以文字表達。做錯了事，只有再次道歉。我們想跟受傷的人說，對不起，希望再次的道歉，能稍微彌補造成的傷害。」

▲吳怡農,吳乃德。（圖／記者陳涵茵攝）

▲民進黨新潮流大老吳乃仁胞弟、吳怡農的父親吳乃德。（圖／資料照）

「所有發生的事件，我們都引以為戒」，吳怡農說，「我們的父親永遠會是我們的父親。我們會陪伴他，一起努力以更謙卑、更同理的心，來面對每一個人。」

許多支持者看完紛紛留言，「加油，勇於承擔面對，才能繼續向前走」、「加油！吳乃德老師退出公共事務是台灣社會的損失」、「有骨氣，做錯事敢道歉」、「辛苦了！相信您與吳媽媽的心情更複雜，保重」、「還有許多可以貢獻己力的方式，請加油」、「加油~該道歉要道歉」、「家人永遠都是家人，勇於認錯才有可能繼續往前走」。

▲▼爸爸爆性騷擾　吳怡農道歉。（圖／翻攝壯闊台灣吳怡農臉書）

▲吳怡農道歉全文如上。（圖／翻攝壯闊台灣吳怡農臉書）

據悉，黃女日前在臉書上指控，她13年前就讀大學時，因擔任白色恐怖青年營的活動總召兒餐與營隊活動，結束後與吳乃德吃飯。沒想到，回程吳乃德竟在車內牽起她的左手，並放在臉頰旁親吻，讓黃女愣住不知該如何是好，直到回到學校宿舍才回神，並跟學長透露這段經歷。

黃女表示，事發後有接到吳乃德的道歉電話，但仍心有餘悸，會刻意在所有相關場合避開對方，且直到本月4日發文，學長才透露當初為她據理力爭、要求道歉，才有了吳乃德的道歉電話。

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