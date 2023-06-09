林智堅抄襲論文風波將撤告落幕　庭長勸說2小時促和解

▲新竹市前市長林智堅（中）被控抄襲，今到台北地院開庭達成和解，林智堅離開時不受訪 。（圖／記者黃哲民攝）

記者黃哲民／台北報導

新竹市前市長林智堅被調查官余正煌指控涉嫌抄襲碩士論文與加重誹謗，分別由台北地院審理及台北地檢署偵辦，北院今安排2人首度面對面調解，民事庭庭長林鈺琅居間勸說逾2小時，今（9日）傍晚5點多終於達成和解，余正煌同意撤告，林智堅允諾依余正煌的指定，捐款30萬元給公益團體，雙方均不再對本件論文事件相關內容，向對方提起任何民刑事訴訟。

今天的調解，起因於原本審理余正煌告林智堅涉嫌侵害著作權自訴案的法官退休，接手法官徵詢雙方意見後，移付調解嘗試化解歧見，調解案由勸說功力一流的林鈺琅親自操刀，並貼心安排雙方在不同法庭閉門等待，以免立刻碰面容易劍拔弩張。

余正煌與林智堅由各自的律師團陪同，下午3點半，林鈺琅結束前1件調解案，隨即馬不停蹄往返余、林兩邊休息室磋商，期間不時傳出林鈺琅高亢爽朗笑聲，順利軟化雙方因論文事件持續衍生的對立態度，余正煌在事件發生將近1年後，第1次與林智堅面對面長談、順利破冰，林鈺琅勸說2個多小時，總算讓雙方敲定和解方案。

▲林智堅委任律師胡中緯（右）與余正煌的律師吳俊達（左）代表雙方當事人發表共同聲明 。（圖／記者黃哲民攝）

余正煌因有公務身分且主辦緝毒業務、不願曝光，走出法庭時還拿文件遮臉不讓守候的媒體看見，他委由律師吳俊達和林智堅的律師胡中緯發表共同聲明，林智堅也先一步離開，對於媒體的提問，僅說：「謝謝大家！大家辛苦了！」

胡中緯代表朗讀余正煌與林智堅共同簽字聲明：「共同聲明人余正煌、林智堅現為台灣台北地方法院111年度自字第61號乙案原因事實，業經雙方當面充分溝通，化解歧見。本人林智堅願就台大碩士論文一案造成社會紛擾深感抱歉，並對余正煌先生及其家人造成諸多困擾深感不捨。本人過去在媒體上針對余正煌先生的批評，並不恰當，本人誠心希望今日雙方調解成立後，雙方之一切生活回歸正常並順心如意。」

胡中緯並感謝林鈺琅大力促成本件的和解。吳俊達表示，今天協商結果非常順利，林智堅先生特別跟余正煌先生單獨聊了40分鐘，做了充分的意見交換，林智堅市長也很有誠意地跟余正煌先生表示歉意。

吳俊達說，雙方達成和解內容有3點，第1是如同胡中緯所念的共同聲明，第2是林智堅先生同意依照余正煌先生的指定，捐款30萬元給公益團體，第3點是余正煌先生會撤回本件侵害著作權的自訴案件，以及在台北地檢署所提出的妨害名譽的告訴案件，雙方同意針對本件論文事件相關事實，不會再向對方提起民刑事訴訟。

林智堅就讀台灣大學國家發展研究所所寫碩士論文，去年(2022年)7月間被爆料，涉抄襲就讀同所碩士班先畢業的余正煌論文，當時已被民進黨提名轉戰桃園市長選舉的林智堅，不僅因輿論抨擊壓力而退選，還被台大召開學倫會審查認定抄襲，去年8月9日宣布撤銷林的國發所碩士學位。

林智堅在國發所指導老師、時任國安局長陳明通聲援下，始終否認抄襲，開記者會反控余正煌才是抄襲者，余正煌先向北院提起自訴，控告林智堅涉犯《著作權法》，接著認為遭林智堅反擊的言論抹黑，再向北檢提告林智堅涉犯加重誹謗罪嫌。余正煌依今天的和解將2件訴訟撤告後，北院依法將判決自訴不受理，北檢則會處分不起訴。