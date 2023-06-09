作家張鐵志自曝「斷片觸碰學妹身體」　20年誇大流言摧毀人生

▲作家張鐵志自曝，二十多年前喝到斷片，觸碰學妹身體。（圖／記者黃克翔攝）



記者林彥臣／綜合報導

作家張鐵志在臉書上自曝，二十多年前唱KTV時「喝到斷片」手觸碰到學妹的身體，隔天當場道歉，對方也接受，但在過去二十多年來，在PTT、靠北粉專、人與人之間的許多耳語中，不斷有人散布誇大版的流言，讓他感到真實人生被毀，現在自己說出來，希望虛假惡劣的流言可以從此停止。

張鐵志全文如下：



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二十多年前，我犯過一個錯。然而，這個錯，在二十多年來，被無限扭曲、放大，在一個黑色陰影的世界中廣泛流傳，成為另一個虛構故事，而我成為那個虛構的主角，然後幾乎摧毀我的真實人生。

事實的真相是：



二十多年前，我二十多歲，一群朋友去KTV唱歌，我們太幼稚到把Vodka加了七喜，覺得很好喝，但很快大家就喝到掛掉，倒在一起。第二天，一位學妹表示，我在斷片後手觸碰到她身體，讓她覺得不舒服。我當然絕非有意，但深感到無比抱歉與愧疚。我們約出來和她與她的朋友一起見面，我當場道歉。她的朋友要我寫下道歉信。我寫了。



我在今天再次與該學妹聯繫，確認事實就是如此，她當時也接受我誠懇道歉，後來也沒什麼問題。多年後，她也聽過有人說過這件事的誇張版，但不知道她是當事人。



在過去二十多年，在ptt上，在靠北粉專上，在人與人之間的許多耳語中，不斷有人散布誇大版的流言，或者寄黑函給媒體或到我工作的地方，說我做了如何可怕的壞事。尤其後來我有點虛名，人們更傳鑿附會，從一個人到另一個人傳播著這個「據聞」，每個人加一點油添一點想像，編造出越來越離譜的故事。一個文化名人欺負學妹的典型故事——但當時，我甚至沒出第一本書，更不要說他們編造的故事遠非事實。



二十年來，我承受的苦痛與屈辱是外界很難理解的。



我因此失去了許多友情：許多女性朋友後來有敵意的眼光看著我或者背過頭，人們在暗處指指點點。



我失去了原本的人生：我在拿到博士候選人後，有不具名者威脅我，絕對要讓我在台灣找不到學術工作。因此有一陣子，我陷入巨大的憂鬱地獄，無法繼續寫論文。然後就再也不回去學術之路了。



中斷博士班時，我已經35歲。只能從頭開始。



但後來繼續因此數次失去過已有的工作或者工作機會，不論是那隻專發黑函的神秘之手，或者自以為正義的八卦人士，讓我因此離開已經認真在做工作，或者我拿不到新工作。



而每一次，我只能再次重新開始，全力以赴，開始新人生。



二十年過去了，一切又重來。已經開始有人在網路上放話要「爆料」（他們自以為是的假故事），傳播他們道聽途說來的「據聞」。



在今日網路世界，太少人在乎真相，太少人在乎言論倫理，在乎講出去的話對於他人會造成什麼樣的人格謀殺——那些誇大的版本對當初這位學妹不正是一種嚴重傷害嗎？但是，以道德高度指控一個虛構的壞人，你就會贏得掌聲，當選道德魔人。誰在乎事實？



我過去二十年的人生因為這個最惡劣的流言，跌倒過很多次，沮喪憂鬱過很多很多個夜晚。我很幸運我沒有死去，仍然用盡我全力一直在走的道路，為台灣的文化做一點努力。



很高興我終於說出來了。

希望這個禁錮我二十年的虛假惡劣的流言可以從此停止。

非常謝謝那些曾經聽過這個流言蜚語，但仍然相信我的朋友。

更謝謝這位學妹二十多年前接受我的道歉。