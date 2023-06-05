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對165公分身高自卑　27歲男砸328萬「斷骨增高」變182公分型男

對165公分身高自卑　27歲男砸328萬「斷骨增高」變182公分型男。（圖／翻攝自Instagram／mrbrokenbonez）

▲男子（左）進行2次手術後成功增高。（圖／翻攝自Instagram／mrbrokenbonez

記者李振慧／綜合報導

美國芝加哥27歲男子丹澤爾(Dynzell)一直對自己只有165公分的身高感到自卑，厭倦了矮小身材的他，決定前往土耳其接受危險的增高手術，結果成功增高17公分，笑稱長高後異性緣也跟著變好。

時常在網路上分享增高手術過程的丹澤爾，近來接受當地媒體LADbible採訪表示，他於2022年12月前去土耳其接受增高手術，而所謂的增高手術，其實就是透過手術將腿切開後，在裡面安插一金屬裝置，必須連續90天每天使用該金屬裝置，慢慢伸展骨骼與肌肉。

丹澤爾表示，「當你長到想要的高度後，會將外部的金屬裝置移除，不過內部的金屬支架仍會保存在腿內，直到腿骨重新長出後才會移除」，他一共接受2次手術後，身高成功增高到182公分，手術約花費歐元100,000 元（約台幣328萬元）。

對165公分身高自卑　27歲男砸328萬「斷骨增高」變182公分型男。（圖／翻攝自Instagram／mrbrokenbonez）

▲男子發現增高後異性緣變好。（圖／翻攝自Instagram／mrbrokenbonez）

丹澤爾表示，手術過程雖然痛苦，但他覺得自己的恢復能力比一般人快，而且每天都會在健身房進行3至8個小時的瘋狂訓練，如今擁有夢寐以求的身高，立即感受到異性緣變好，每天都會收到大量女性網友主動私訊，「感覺很奇怪，這些女性完全不認識我，就好像她們突然知道我哪裡不同了，但我明明沒看過她們」。

丹澤爾表示，以前他曾經因為身高問題，約會時常遇到尷尬狀況，「即使心儀的女生只是比我高一點點，但我還是不喜歡，因此錯失了一些機會，或是約會時女伴為了顧慮我都不敢穿高跟鞋，但以後不會再遇到這種問題了」，期待能遇到新對象。

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