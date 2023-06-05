F-16升空音爆！「擅闖華府領空」小飛機墜毀　無人生還

▲ F-16戰機4日緊急升空，攔截闖入華府空域的輕型機。（資料照／達志影像／美聯社）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美國華盛頓特區及維吉尼亞州4日發生巨大音爆，因一架載人輕型機違規擅闖華府空域，國民警衛隊多架F-16戰機升空攔截，並獲准以超音速飛行，而這架輕型機後來在維州墜毀，最新消息稱機上無人生還。

綜合CBS等美媒，北美防空司令部（NORAD）聲明指出，該部部署F-16戰機應對一架在華府及維州上空飛行的賽斯納（Cessna）560 Citation V輕型機。美國官員透露，由哥倫比亞特區國民警衛隊第113戰鬥機聯隊執行這次緊急行動。

聲明說明，NORAD飛機被授權以超音速飛行，因此該地區居民可能聽到音爆，也可能目睹用來吸引輕型機飛行員注意的照明彈。推特上有不少網友稱下午聽見巨大轟鳴聲，也有網友上傳監視器影片，可見他的寵物在睡夢中因巨響驚醒。

Sonic Boom as heard by my dog Rocket in Fairfax Station. Shook the house. #sonicboom pic.twitter.com/WudmPif7uB — Jared McQueen (@goodguyguybrush) June 4, 2023

官員指出，這架輕型機飛行路線詭異。航班追蹤網站顯示，飛機自田納西州出發，向北飛往長島後又掉頭，直直飛往華府，在維州墜毀前急速下降，速度一度達到每分鐘3萬英呎。

輕型機約於美東時間下午3時20分被攔截，NORAD試圖與飛行員取得聯絡，但對方一直沒有回應。美國聯邦航空總署（FAA）證實，飛機最後墜毀於維州蒙提貝羅（Montebello）附近山區。官員強調，這架飛機並不是被F-16擊落。

維州警方接獲墜機通報，立即出動人員搜索，但受地形及大霧阻礙，晚間8點前才徒步抵達殘骸位址，確認無人生還，但目前尚不清楚機上有幾人。FAA與國家運輸安全委員會證實，正聯合調查這起事故。