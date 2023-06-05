白宮國安顧問：拜登與習近平將在「某時」會面　重啟美中高層接觸

▲ 白宮國家安全顧問蘇利文。（圖／路透）

記者陳宛貞／綜合外電報導

美中歷經動盪與緊張的1年，努力重新建立正常關係之際，美國白宮國家安全顧問蘇利文（Jake Sullivan）透露，總統拜登將在「某個時間點」會晤中國國家主席習近平。

蘇利文在4日播出的CNN節目「GPS」中受訪表示，「我希望在未來幾個月內，我們很快會看到美國和中國官員進行高層接觸，繼續這項工作。然後在某個時候，我們會看到拜登總統與習主席再次一起回來。」

他說明，在經濟與技術等重要領域激烈競爭的同時，確保競爭不會演變成衝突或對抗並不矛盾，「這是拜登總統的堅定信念」。然而在他發表上述言論之際，美中關係依然緊張。

中國國防部4日指責美國及盟友企圖破壞印太穩定，而美國幾小時前才指責中國軍艦在台灣海峽逼近一艘正與加拿大海軍進行聯合軍演的美國軍艦，迫使美方減速以免相撞，且這是共軍2周內二度逼近美軍機艦。美軍5月30日指控，一架中國戰機在南海國際空域攔截一架美國偵察機，進行「不必要的侵略性調動」。

此前，美軍2月在南卡海岸擊落一枚疑似中國間諜氣球，導致雙方緊張飆升，更使得國務卿布林肯延後訪中，至今仍未成行。不過美國國院3日宣布，亞太助卿本周將訪問中國，討論雙邊關係關鍵問題。

美國致力於與中國重啟接觸的過程中，蘇利文5月也在奧地利維也納會晤中共中央外事工作委員會辦公室主任王毅，為氣球事件過後美中最高層級往來之一。

蘇利文表示，美中希望為雙方關係設定下限，以求更負責任地管控競爭，「其中一個關鍵是，我們面臨激烈競爭的同時也有緊密的外交。」