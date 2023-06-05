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大咖DJ「女助理面前」狂自慰！最高紀錄1天4次　她舉報反遭開除

▲▼英國知名DJ歐肯佛德（DJ Paul Oakenfold）。（圖／翻攝Instagram@pauloakenfold）

▲DJ歐肯佛德曾為麥可傑克森、小甜甜布蘭妮等藝人混音。（圖／翻攝Instagram@pauloakenfold，下同。）

記者吳美依／綜合報導

英國知名DJ歐肯佛德（DJ Paul Oakenfold）被指控，多次在女助理面前掏出生殖器自慰，最高紀錄還曾經一天四次。女助理宣稱，她向經紀公司通報性騷擾情事，未料反遭開除，2日在洛杉磯高等法院提告。

Deadline、商業內幕等外媒報導，化名珍．羅（Jane Roe）的女助理去年10月獲經紀公司聘用，並被分配給歐肯佛德擔任私人助理，必須時不時前往對方家中工作，時薪則是20美元（約新台幣614元）。她當時年僅23歲，未料自上班第一天開始，就不斷經歷性騷擾。

根據訴狀內容，在4個不同日期與不同場合，歐肯佛德趁著女助理無法離開或逃脫的時候，掏出生殖器自慰，「在與原告距離很近的地方，用手刺激生殖器，讓原告看到」，地點包括DJ家裡。在2022年11月一次案件中，歐肯佛德一天自慰4次。在另一次案件中，女助理要開車載他回家，這名DJ竟在副駕駛座上，把雙腿張開自慰。

▲▼英國知名DJ歐肯佛德（DJ Paul Oakenfold）。（圖／翻攝Instagram@pauloakenfold）

女助理不堪其擾，於是向經紀公司CEO斯潘內克（Paul Stepanek）通報，卻被要求簽署保密協定，還被威脅如果不照做就會丟掉工作，最終只好屈服。她重新返回工作崗位後，果然被調派給其他藝人，排班時間卻顯著減少，最後在今年3月遭到解僱。

女助理認為，自己是因為說出性騷擾事件才被開除，她控告歐肯佛德與斯潘內克經營的2間經紀公司，並且求償逾2.5萬美元（約新台幣77萬元）。以上被告迄今都尚未公開回應。

原告律師格尼什（Jonathan M. Genish）表示，女助理挺身揭發歐肯佛德性騷擾，展現出巨大的勇氣，「我們的法律團隊正在全力致力於讓他與其他被告為其可惡行為負責。希望本案能夠揭發此類不當行為的普遍性，並鼓勵有類似經驗的其他人採取行動，尋求幫助並尋求正義。」

現年59歲的歐肯佛德曾獲葛萊美獎提名，曾為U2、瑪丹娜、小甜甜布蘭妮、麥可傑克森、滾石樂團混音。但是，這場官司似乎沒有影響到他的巡演計畫，仍預計10日在英國克利索普斯（Cleethorpes）一場音樂祭上演出。

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