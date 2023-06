鬼父為「有更多時間」性侵女兒辭職　女17歲逃家控訴：整整15年

▲女子整個童年都活在父親性侵的陰影中。(圖/示意圖/CFP)

記者李振慧/綜合報導

英國31歲女子維多利亞(Emily Victoria)從2歲開始遭到父親性侵,父親甚至還特別辭掉工作,只為了能有多的時間在家虐待她,母親因為忙於工作完全忽略她的情況,讓無助的她只能隱忍多年,直到17歲才終於離開家。

如今自己也成為人母的維多利亞,近來在當地電視頻道所播出的紀錄片中,講述童年飽受父親虐待的可怕歲月,她受訪時表示,「想像一下,你的爸爸想要在一起的人不是媽媽,而是你,那是怎麼樣的感覺」。

在多塞特郡一個偏遠村莊長大的維多利亞,家中還有2名哥哥,一家人從外部看起來是一個十分正常的家庭,然而她其實從2歲開始遭親生父親性侵,等到她8歲時,父親甚至辭掉工作在家當全職爸爸,導致母親為了家中經濟得長時間在外工作。

‘It knocked me for six. I thought I was going to fall off the chair’



Emily Victoria was sexually abused by her father throughout her childhood. Now she’s told her story in a new @Channel4 documentary.



She told @BBCNuala why she wants to use her experience to help others