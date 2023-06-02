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鬼父為「有更多時間」性侵女兒辭職　女17歲逃家控訴：整整15年

▲▼12歲小六女童遭到27歲滑雪男教練帶到旅館性侵得逞。（示意圖／CFP）

▲女子整個童年都活在父親性侵的陰影中。（圖／示意圖／CFP）

記者李振慧／綜合報導

英國31歲女子維多利亞(Emily Victoria)從2歲開始遭到父親性侵，父親甚至還特別辭掉工作，只為了能有多的時間在家虐待她，母親因為忙於工作完全忽略她的情況，讓無助的她只能隱忍多年，直到17歲才終於離開家。

如今自己也成為人母的維多利亞，近來在當地電視頻道所播出的紀錄片中，講述童年飽受父親虐待的可怕歲月，她受訪時表示，「想像一下，你的爸爸想要在一起的人不是媽媽，而是你，那是怎麼樣的感覺」。

在多塞特郡一個偏遠村莊長大的維多利亞，家中還有2名哥哥，一家人從外部看起來是一個十分正常的家庭，然而她其實從2歲開始遭親生父親性侵，等到她8歲時，父親甚至辭掉工作在家當全職爸爸，導致母親為了家中經濟得長時間在外工作。

維多利亞表示，自從父親失業在家，時常會不讓她去上課，把她扣留在家中虐待，讓她每天都活得非常痛苦，父親每次侵犯她時，原本都會戴保險套，但從她15歲開始強迫她吃避孕藥，直到她17歲時不想再繼續忍受，才終於向警方報案。

紀錄片中還播出，維多利亞父親被捕後向警方辯稱，他原本婚姻幸福，也從來沒看過兒童色情片，因為女兒是一個對性很主動的女孩，所以他在不知不覺中發展了不當的關係，不過警方沒有採信他說詞，最後被判入獄14年。

父親的誇張說法讓維多利亞無法接受，憤怒表示，「聽了他的話只讓我知道，他完全沒有在乎過我，我以前一直以為他願意認罪，不只是因為證據確鑿，而是因為他心裡多少對我感到愧疚」，而多年來媽媽對她的遭遇不聞不問，也讓她無法諒解。

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