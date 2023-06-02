綠提新北市府女職員輕生案反擊侯友宜　江怡臻：衛生局謙虛以對

▲江怡臻2日出席國民黨團「民進黨性騷擾事件 賴清德廉價道歉 裝没事？」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨主席兼2024總統參選人賴清德昨被問及婦女部吃案黨工遭性騷案時，第一時間轉身離開，被對手侯友宜陣營批評，但民進黨則重提新北市衛生局2020年一名女職員疑遭性侵後輕生，衛生局因此被監察院糾正，然侯卻未對此說明。對此，侯友宜競選工作室發言人江怡臻今（2日）表示，新北市性平委員會召集人是副市長，將做相關處理，而衛生局謙虛以對，也將加強員工性評意識跟第一時間通報原則。

國民黨立法院黨團2日上午舉行「民進黨性騷擾事件 賴清德廉價道歉裝没事？」記者會，江怡臻與國民黨團書記長謝衣鳯、藍委王鴻薇一同出席，而會中媒體關切上述新北衛生局女職員遭性侵後輕生一事，並詢問江，有人質疑侯友宜當時冷處理，現在是否雙標？

江怡臻回應，這部分昨天在新北市議會有討論，衛生局長第一時間接獲匿名檢舉後，也是啟動相關關懷，不足部分，無論新北市府或衛生局昨天質詢時（有關注此案），而新北市性平委員會召集人是副市長，也會做相關處理。

至於監察院曾糾正衛生局處理此案的過程有瑕疵，但衛生局為因此道歉，江怡臻說，衛生局有接到監察院相關調查，衛生局謙虛以對，後續也將加強員工性評意識跟第一時間通報原則。

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