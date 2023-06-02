曝有人醞釀連署取消林飛帆提名　郭正亮酸：賴清德運氣真好

▲林飛帆回應性騷吃案事件。（圖／記者屠惠剛攝）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨婦女部（現為性平部）前黨工爆遭性騷擾卻未獲黨內妥善處理，而當時負責督導的主管為時任副秘書長林飛帆。前立委郭正亮指出，目前有勢力醞釀要求取消林飛帆的立委選戰提名。

民進黨主席賴清德日前才正式宣布徵召林飛帆參選北市第三選區立委，沒想到隨即當時由他督導的婦女部就爆出性騷冷處理。林飛帆1日回應，當時的婦女部主任許嘉恬有簡略向他報告該案，這是性平事件，保護當事人隱私，只有接收到簡略報告，細節上必須有所顧慮，婦女部給他的資訊是當事人沒有要走申訴程序，但他也坦言，這確實忽略當事人不走申訴管道背後的各種原因，「這是當初忽略的，有疏忽就是誠懇道歉」。

郭正亮《大新聞大爆掛》說，婦女界有連署要求罷提李正皓，現在則有另一股力量醞釀要求取消林飛帆的提名，賴清德運氣真好，有如「死亡之提」，找到太陽花的都死在他手裡。

針對性騷案處理不當，民進黨召開記者會致歉，並表示將與加害人終止合作，而賴清德下午出席活動時表示，現任副秘書長許嘉恬已提出辭呈，「我也同意她的辭呈，未來民進黨會繼續努力，強化一套制度，在這套制度下，任何受侵犯的人都能保障權益」。