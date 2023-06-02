50年歷史！汐止中正市場拆除重建　預計114年完工

▲汐止中正公有零售市場於民國62年設立，現有74攤攤商，距離汐止火車站步行僅需5分鐘。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

新北市長侯友宜1日至汐止中正公有零售市場巡查，宣布將拆除重建，規劃建造地上3層之市場建物，預計114年完工。

▲初步規劃結合特色市集或餐飲設施將汐止中正公有市場拆除重建為地上3層的現代化市場。

侯友宜表示，自上任以來大力推動公有市場改建改造，108年宣布4年要啟動3座市場改建、完成8座市場改造，至今已啟動8座市場改建、完成10座市場改造，不僅提前達標更遠遠超前進度，其中第1座完成改建的市場是五股市場，榮獲6項國內外建築及設計大獎，如德國紅點設計獎、美國「2022泰坦地產大獎金獎」等，黃石市場、八里龍形市場也將陸續興建完成。

▲侯友宜視察汐止中正公有市場，與攤商熱情互動。

侯友宜提到，另為了更新市容，也給攤商、民眾更舒適的環境，在責成市場處進行評估後，初步規劃結合特色市集或餐飲設施將汐止中正市場拆除重建為地上3層的現代化市場，不但要符合地方需求，持續照顧攤商，也帶動在地經濟發展，讓市場翻轉新生，也成為第9座改建市場。

▲侯友宜至汐止中正公有市場視察。

汐止中正公有零售市場自治會長莊玉容表示，從小就在市場長大，看著市場建物隨著時間而日趨老舊，一直很期待能有新的空間設施可以讓市場繼續傳承，很感謝市府協助改建，攤商們也希望老市場可以永久延續，將會配合市府共同推動，不過希望可以儘量縮短工期，減少對攤商的影響。

市場處說明，汐止中正公有零售市場位於汐止區中正路206號，於民國62年設立，為地上2層建物，現有74攤攤商，距離汐止火車站步行僅需5分鐘，交通便利。因市場已使用逾50年，樓板、管線等設備老舊，將重新打造為智慧綠能循環建物，現正辦理規劃設計作業，預計採鋼構型式興建以縮短施工期。

市場處補充，在市場內部規劃部分，預計新增肉類處理區、生熟食處理區、冷凍冷藏區，維護食品衛生安全，並增設卸貨區便利攤商使用，另結合市集或餐飲設施複合使用，期望帶動周邊整體發展，引入新客源。施工期間也將於鄰近用地設置臨時攤集區供原有攤商暫時營業，待重建完成後遷移回原址，新市場並透過空調、油脂截留及特色攤位設置等，共同營造兼具整齊、清潔、安全、明亮、美觀、現代化及人情味等優質且多功能的購物環境。