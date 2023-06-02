　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

50年歷史！汐止中正市場拆除重建　預計114年完工

▲▼汐止中正公有零售市場位於汐止區中正路206號，於民國62年設立，為地上2層建物，現有74攤攤商，距離汐止火車站步行僅需5分鐘，交通便利。（圖／新北市政府提供）

▲汐止中正公有零售市場於民國62年設立，現有74攤攤商，距離汐止火車站步行僅需5分鐘。（圖／新北市政府提供，下同）

記者黃聖庭／新北報導

新北市長侯友宜1日至汐止中正公有零售市場巡查，宣布將拆除重建，規劃建造地上3層之市場建物，預計114年完工。

▲▼新北市政府初步規劃結合特色市集或餐飲設施將汐止中正公有市場拆除重建為地上3層的現代化市場。(圖為汐止中正市場改建模擬圖)。（圖／新北市政府提供）

▲初步規劃結合特色市集或餐飲設施將汐止中正公有市場拆除重建為地上3層的現代化市場。

侯友宜表示，自上任以來大力推動公有市場改建改造，108年宣布4年要啟動3座市場改建、完成8座市場改造，至今已啟動8座市場改建、完成10座市場改造，不僅提前達標更遠遠超前進度，其中第1座完成改建的市場是五股市場，榮獲6項國內外建築及設計大獎，如德國紅點設計獎、美國「2022泰坦地產大獎金獎」等，黃石市場、八里龍形市場也將陸續興建完成。

▲▼市長侯友宜視察汐止中正公有市場，與攤商熱情互動。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜視察汐止中正公有市場，與攤商熱情互動。

侯友宜提到，另為了更新市容，也給攤商、民眾更舒適的環境，在責成市場處進行評估後，初步規劃結合特色市集或餐飲設施將汐止中正市場拆除重建為地上3層的現代化市場，不但要符合地方需求，持續照顧攤商，也帶動在地經濟發展，讓市場翻轉新生，也成為第9座改建市場。

▲▼新北市政府市長侯友宜112年6月1日至汐止中正公有市場視察。（圖／新北市政府提供）

▲侯友宜至汐止中正公有市場視察。

汐止中正公有零售市場自治會長莊玉容表示，從小就在市場長大，看著市場建物隨著時間而日趨老舊，一直很期待能有新的空間設施可以讓市場繼續傳承，很感謝市府協助改建，攤商們也希望老市場可以永久延續，將會配合市府共同推動，不過希望可以儘量縮短工期，減少對攤商的影響。

市場處說明，汐止中正公有零售市場位於汐止區中正路206號，於民國62年設立，為地上2層建物，現有74攤攤商，距離汐止火車站步行僅需5分鐘，交通便利。因市場已使用逾50年，樓板、管線等設備老舊，將重新打造為智慧綠能循環建物，現正辦理規劃設計作業，預計採鋼構型式興建以縮短施工期。

市場處補充，在市場內部規劃部分，預計新增肉類處理區、生熟食處理區、冷凍冷藏區，維護食品衛生安全，並增設卸貨區便利攤商使用，另結合市集或餐飲設施複合使用，期望帶動周邊整體發展，引入新客源。施工期間也將於鄰近用地設置臨時攤集區供原有攤商暫時營業，待重建完成後遷移回原址，新市場並透過空調、油脂截留及特色攤位設置等，共同營造兼具整齊、清潔、安全、明亮、美觀、現代化及人情味等優質且多功能的購物環境。

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
剛送女兒上學！父接電話「孩子去世了」　看監視器氣炸
《神鬼奇航》男星病逝！　兒悲痛證實
館長大出包！　粉專道歉：今不開放訂餐
夜市「棉花糖妹妹」喊累遭父毆　躲公廁睡覺
快訊／金塊總冠軍賽G1大勝熱火　約基奇創21年紀錄
Netflix開鍘寄生帳號！　這招成最佳破解法
足壇大地震！　本澤馬將離開皇馬
死亡車禍！　17歲少年騎士頭部重創亡

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

黨內湧林飛帆、李正皓退選聲浪？　高嘉瑜籲出面講清楚

高嘉瑜嘆「性騷吃案」不該發生在民進黨　籲深刻檢討、找回理想信念

曝有人醞釀連署取消林飛帆提名　郭正亮酸：賴清德運氣真好

50年歷史！汐止中正市場拆除重建　預計114年完工

民進黨女黨工爆性騷吃案　陳其邁發聲：嚴厲譴責任何加害人

民進黨爆性騷吃案挨批　張志豪：特定政黨請檢視性平機制勿惡意攻擊

性騷吃案！周玉蔻「三問」民進黨　疑：前女性黨工是自願離職？

民進黨性騷火速處理　前綠委談「明快決定」背後：沒人會讓這件事算了

森氣氣了！周玉蔻連飆粗口「X你的」　怒譙侯友宜：不要臉到極點

轟民進黨性騷擾吃案　李貴敏：只要顏色對就能為所欲為？

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

女坐陌生男旁邊綁鞋帶　被誤認偷吃結局神展開

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

黨內湧林飛帆、李正皓退選聲浪？　高嘉瑜籲出面講清楚

高嘉瑜嘆「性騷吃案」不該發生在民進黨　籲深刻檢討、找回理想信念

曝有人醞釀連署取消林飛帆提名　郭正亮酸：賴清德運氣真好

50年歷史！汐止中正市場拆除重建　預計114年完工

民進黨女黨工爆性騷吃案　陳其邁發聲：嚴厲譴責任何加害人

民進黨爆性騷吃案挨批　張志豪：特定政黨請檢視性平機制勿惡意攻擊

性騷吃案！周玉蔻「三問」民進黨　疑：前女性黨工是自願離職？

民進黨性騷火速處理　前綠委談「明快決定」背後：沒人會讓這件事算了

森氣氣了！周玉蔻連飆粗口「X你的」　怒譙侯友宜：不要臉到極點

轟民進黨性騷擾吃案　李貴敏：只要顏色對就能為所欲為？

黨內湧林飛帆、李正皓退選聲浪？　高嘉瑜籲出面講清楚

台61桃園段拖板車司機路肩突下車　秒遭後車撞飛...送醫不治

Kimberley泰國解放膚色比基尼！穿丁字褲「掉出蜜桃臀形狀」辣翻5萬人

女神級藝人爆「勾搭舌吻製作人」上位！她丟3線索…趙正平：呼之欲出了

超夢幻復刻！最新「冰淇淋汽水霜淇淋」超商限定吃　還加了檸檬汁

新北「免費租單車」6／3限定！不限租還地、時間　響應世界自行車日

只有3天！超商租借循環杯　免費爽喝美式

畢旅18歲男嗨翻跳船人間蒸發　「水中浮現多條鯊魚」最後畫面曝光

2023年購買電動機車　以電代油環保又享補助最高2.6K

主管另開小群組「他沒被加」傻眼了！過來人秒懂：都很表面

高雄式左轉情侶雙腳同步懸空　3秒被擊落！網狂重播：超療癒

政治熱門新聞

現身華山草原練習大叫！于美人酸：何其諷刺

民眾黨轟綠營性騷吃案　她酸跟藍綠一樣

森氣氣了！周玉蔻連飆粗口「X你的」怒譙侯友宜

台美貿易倡議終簽署　蔡英文：期待台美建立更緊密夥伴關係

爆性騷吃案　昔日太陽花夥伴對林飛帆喊話　

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

林飛帆道歉慢半拍！他怒：最好現在退選

行政院今將拍板軍公教調薪　調幅擬達4%

快訊／性騷吃案挨轟　民進黨性平部：終止與該導演一切合作

起底許嘉恬　致力婦幼卻釀性騷吃案

性騷導演關臉書神隱！替蔡英文拍廣告

台美經貿關係大躍進　台美貿易協定終簽署

為何我只穿長褲！高雄議長過來人挺前黨工

綠營前黨工遭性騷　還被出征：選總統才出來講

更多熱門

相關新聞

森氣氣了！周玉蔻連飆粗口「X你的」怒譙侯友宜

森氣氣了！周玉蔻連飆粗口「X你的」怒譙侯友宜

民進黨一名女黨工日前在臉書指控工作期間遭廠商導演摸胸性騷，但民進黨婦女部主任許嘉恬卻「吃案」，此事鬧得沸沸揚揚。而侯友宜也點名要民進黨主席賴清德出來說清楚，對此，周玉蔻十分生氣，在臉書髒話連噴侯友宜並直呼：真不要臉到極點。

「蔡英文縱容在先、賴清德重用在後」　侯競辦重轟民進黨性騷吃案

「蔡英文縱容在先、賴清德重用在後」　侯競辦重轟民進黨性騷吃案

李乾龍邀馬英九、吳伯雄與侯友宜家宴　盼王金平任競總主委

李乾龍邀馬英九、吳伯雄與侯友宜家宴　盼王金平任競總主委

幕後／侯友宜接納核能陷髮夾彎？　黨內拋核廢「境外處理」解危

幕後／侯友宜接納核能陷髮夾彎？　黨內拋核廢「境外處理」解危

侯友宜為民調崩盤向藍委致歉　朱立倫這樣安慰

侯友宜為民調崩盤向藍委致歉　朱立倫這樣安慰

關鍵字：

汐止中正市場侯友宜

讀者迴響

熱門新聞

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

最悲傷菜餚！「母生前最後料理」她邊哭邊吃

5億高中生墜樓前　配偶哥哥請假到案發現場

澳豐基金違法吸金！　我國破萬人、13家上市櫃踩雷　

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

男友爸媽請吃飯「卻要她付錢」　吃完更傻眼！

聽不到火車進站　高中生戴抗噪耳機被撞死

羅志祥曬3812萬笑臉陀飛輪錶

外媒：另一位台南囝仔直追黃仁勳　想奪走AI王冠

心理師曝「包養後遺症」：很難回去了

更多

最夯影音

更多
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！
正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面