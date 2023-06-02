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森氣氣了！周玉蔻連飆粗口「X你的」　怒譙侯友宜：不要臉到極點

▲▼周玉蔻 王鴻薇 互罵 拉扯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲周玉蔻怒噴侯友宜。（資料照，示意圖／記者屠惠剛攝）

實習記者蘇敏禎／綜合報導

民進黨一名女黨工近日在臉書指控工作期間遭廠商導演摸胸性騷，上報後卻遭時任婦女部主任許嘉恬「吃案」，事件鬧得沸沸揚揚。國民黨總統參選人侯友宜點名要民進黨主席賴清德出來說清楚，對此，資深媒體人周玉蔻十分生氣，連飆髒話怒譙侯友宜「真不要臉到極點」。

侯友宜昨（1）日以「我們絕不能就這樣算了」為題，在臉書替「民進黨女黨工遭『性騷吃案』」一事發聲，痛批民進黨隱匿姑息黨工被性騷居然已長達9個月，並點名要賴清德出面向社會大眾說明。對此，資深媒體人周玉蔻看完後爆氣在臉書直飆4次髒話，怒噴侯友宜「不要臉到極點」。


▲侯友宜VS周玉蔻。（圖／翻攝自臉書「侯友宜」「周玉蔻」）
▲侯友宜呼籲賴清德出面向社會大眾說明。（圖／翻攝自臉書「侯友宜」）

周玉蔻在昨（1）日臉書表示「幼稚空洞的侯友宜拿民進黨前黨工遭性騷事件作文章，口口聲聲要賴清德說清楚，真沒臉皮」，並提及恩恩案一事侯友宜從頭到尾沒說清楚「X你的，你新北市政府還造假、試圖淹滅證據」。

周玉蔻認為，這椿性騷擾事件是發生在前主席時代，當時的主席蔡英文已經公開譴責、反省道歉，而接任的賴清徳毫未也毫無推諉並快速處理，「你侯友宜還在一旁想火上澆油轉移小三崩盤焦點，是有多笨啊？X X X啦！」


▲周玉蔻。（圖／翻攝自「周玉蔻」）

▲周玉蔻連飆粗口罵侯友宜。（圖／翻攝自「周玉蔻」）

文中看得出蔻蔻姐十分不滿侯友宜，而前立委謝欣霓也在下方留言緊咬，「還有當時衛生局的女僱員就是被主管性侵害而跳樓自殺，他怎麼絕口不提了？」蔻蔻姐則回覆「真不要臉到極點」。

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