黨內湧林飛帆、李正皓退選聲浪？　高嘉瑜籲出面講清楚

▲林飛帆回應性騷吃案事件。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨近日爆出「性騷吃案」事件，一路延燒到時任副秘書長、立委參選人林飛帆，而日前宣布在立委選戰合作的無黨籍名嘴李正皓也傳出「偷拍門」事件，黨內更傳出要兩人退選聲浪。民進黨立委高嘉瑜2日受訪時表示，李正皓有必要把過去跟女性友人對話解釋清楚，若屬實絕不能容忍。而林飛帆處理性騷案也有瑕疵，他應說服社會大眾能做更好。

對於偷拍爭議，李正皓日前強調自己沒有偷拍，他表示，這是2016年國民黨鬥爭下的惡意爆料，當時為了自證清白提起司法訴訟，結果一二審都是判他贏、對方輸，判決書也寫得很清楚，這是未經查證的爆料，對方還判賠5萬元，稍微懂的人都知道這是惡意抹黑爆料，這也是我每次參選考古題。

高嘉瑜表示，包括過去李正皓如果跟女性友人之間，以親密合照作為威脅手段的話，這是數位性暴力一環、絕對不能容忍，李正皓有必要把過去跟女性友人對話解釋清楚，到底是不是曾經有拿私密照片威脅女性友人，這樣的作為也違反民進黨核心價值、不能接受的，這點到現在李正皓沒有明確說明，民進黨女性從政同志對這件事都有表達不能接受。

至於性騷吃案事件，高嘉瑜指出，林飛帆擔任副秘書長處理這件事確實有瑕疵，他也有道歉，後續如何挽回或重振？他是否能重視性別平等，或是女性受害人相關權益上能不能做的更好，他要努力說服社會大眾或後續如何改進面對。

對於該起性騷案加害人，高嘉瑜表示，自己不認識導演也沒有交集，不知道他的行為是否黨內很多人知道類似狀況，但如果跟誰關係好，就可以這樣背景或是權勢來對黨工性騷、甚至侵害身體自主行為，是所有人都要譴責、包庇的人也要檢討反省。

高嘉瑜指出，這次事情引以為戒的是，這樣的事情無論這個人是誰、背景如何深厚，都要讓受害者有求救或是伸張正義的機會可能，這是我們該做的事情。