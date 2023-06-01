綠爆黨工性騷卻吃案！　他轟：整個民進黨就是該事件的加害者

▲前民進黨婦女部主任許嘉恬。（圖／記者李毓康攝）



記者崔至雲／台北報導

民進黨一名前婦女部黨工指控，她去年9月執行工作任務時，遭承攬黨部工作廠商性騷擾，時任民進黨婦女部主任的現任副秘書長許嘉恬當時未處理，疑有吃案嫌疑。對此，國民黨發言人蕭敬嚴轟，「整個民進黨就是性騷事件的加害者」，呼籲「面對性騷事件，不分性別、不分黨派，我們不要就這樣算了」。

民進黨性騷擾事件惹議，不過民進黨主席、總統參選人賴清德今日上午出席活動被問到相關問題，但卻一字都不願回答。蕭敬嚴對於此表示，賴冷漠拒答，連隨後的民進黨記者會，都讓人看了真的不禁搖頭。民進黨現在的說法與做法，看似要將加害人指為該導演一人，但其實加害者不僅如此，而是整個民進黨。

「發言人在記者會上說要請大家一起保護受害者，但問題是，從頭到尾沒有保護受害者的正是民進黨啊！」蕭敬嚴提到，若不是許嘉恬吃案，面對受害者的求助時冷漠以待，還回應「所以呢？妳希望我做什麼？」還反倒質疑受害者「那你當下為什麼不跳車？」、「你怎麼沒有叫出來？」，最後甚至竟要受害者到民進黨中央黨部對面的華山大草坪「手牽手一起練習大叫」。這些回應方式，光看文字都讓人渾身不舒服。

蕭敬嚴說，《人選之人－造浪者》裡的翁文方面對下屬遭性騷擾，她是立刻幫出頭還要追究到底，說「我們不要就這樣算了，好不好？」而許嘉恬卻是成了那加害者。這樣的主管，在賴清德就任後居然還高升副秘書長；而時任副秘書長的林飛帆也自承知曉此事，但卻只聽婦女部呈報說「當事人不提申訴」就忽視此事。

此外，蕭敬嚴說，依〈性別工作平等法〉第13條規定，遇到有性騷擾事件，雇主於知悉性騷擾之情形時，「應採取立即有效之糾正及補救措施」，否則會被開罰10-50萬。民進黨性平部主任在記者會上說之前跟受害者都有保持聯繫、溝通也良好，那為何受害者到最後還是得在臉書上發文控訴？難道不是對於民進黨處理該事件的不滿意嗎？

蕭敬嚴嗆，賴清德之前還特別擺拍模仿《人選之人》的劇照。沒想到面對自己黨內出現性騷事件，處理方式卻與劇中的林月真主席大相徑庭。這根本證明賴清德連看都沒有看該戲劇，只想跟風模仿拍照吸引年輕選票而已。「但賴主席，真正會嚴重影響年輕選票的，正是你當主席的民進黨如何面對這性平案件的態度」。

