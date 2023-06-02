　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

樁腳用信封戳女黨員胸部！議員阻報警選上立委　張斯綱點名吳思瑤

▲▼樁腳用信封戳女黨員胸部！議員阻報警選上立委　張斯綱點名吳思瑤。（圖／翻攝張斯綱臉書）

▲民進黨女黨員過去遭性騷，當時卻被女議員施壓阻報警。（圖／翻攝張斯綱臉書）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨性騷擾風波延燒不斷，繼導演「輝哥」被指控摸胸後，陸續有女性前黨工現身，宛如《人選之人-造浪者》真實版。對此，國民黨台北市議員張斯綱也貼出一名民進黨女黨員受害的自白，點名民進黨立委吳思瑤是文中施壓、阻止報案的人。

受害者自白表示，《人選之人-造浪者》是黨部工作的浪漫版，她過去在選舉辦公室要撤離時，被一名樁腳用信封戳胸部，「我氣到和主任去報警的時候，負責協助我們競辦的某女性議員已經用權力禁止我們報警，警察也很誠實跟我們說了議員不給報警」，讓受害者和主任傻眼。

受害者馬上打電話給另名女議員的助理，在對方的協助下才完成報警的流程，「但夾在兩個議員之前，我們只能走行政流程申訴」，她們兩人報警完便回到競辦繼續收拾，順便將黨員名冊燒了，「後來那個阻卻報警的人當上了立委」。

▲▼吳思瑤提案「HPV疫苗，男女都要打」。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）

對此，國民黨台北市議員張斯綱PO出受害者自白的貼文截圖表示，「吳思瑤委員是忘記了，還是害怕想起來？這位替樁腳護航性騷擾案，施壓警局阻止受害人報案、曾經是議員，後來當上立委的民代是不是妳？」

張斯綱向吳思瑤喊話，「到底替誰護航、施壓了什麼？吳思瑤委員應該立刻出面說清楚！斯綱也要求台北市警察局，立即查閱當時資料，釐清真相及過程，還給被害人一個公道」。

此外，針對民進黨內接連爆出性騷擾、霸凌案件，吳思瑤2日也發文表示心痛及憤怒，「這些年輕女孩，是懷抱對台灣公共事務的熱血，一片赤誠選擇來到民進黨，過去我們來不及保護她們，未來我們必須加倍努力來彌補這些傷害。民進黨應該以具體行動來證明，堅定與性別平權的價值站在一起。過去做得不好、做得不夠的，中央黨部一定要徹底反省，以最誠懇的態度面對」。

▼張斯綱全文如下。（圖／翻攝張斯綱臉書）

▲▼樁腳用信封戳女黨員胸部！議員阻報警選上立委　張斯綱點名吳思瑤。（圖／翻攝張斯綱臉書）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

娛樂大事不漏接！點我手刀加入星光雲LINE好友

ET快訊
快訊／「人選之人」編劇指控性騷擾 　 貝嶺發聲了
黃曉明再爆新歡「神似Angelababy」！　約會伸手摸屁股
快訊／性騷加害人打法律戰　民進黨最新聲明
明半個台灣有雨　下周午後「西北雨轟7天」
樁腳用信封戳女黨員胸部！議員阻報警選上立委　他點名吳思瑤
輝哥、蔡沐霖喊告！黃揚明曝「公關操作模式」：你敢跟我鬥？
港男殺死2女「刀砍到變形」！犯案前10分鐘樓下買凶刀
一陣風吹過…嫩肉突冒「整片紅疹癢爆」！醫示警：沒碰到也會中
快訊／美股道瓊早盤大漲400點
快訊／15年飯店宣布熄燈！業者證實了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

民進黨性騷加害人打訴訟戰　7青年政治人物聲明譴責：願提供法律服務

快訊／無須懼怕！性騷加害人打法律戰　民進黨聲明：提供法律團隊作後盾

樁腳用信封戳女黨員胸部！議員阻報警選上立委　張斯綱點名吳思瑤

輝哥、蔡沐霖喊告！黃揚明曝「專業公關操作模式」：你敢跟我鬥？

真正賦予性別平權！許淑華提案黨中央設「性別平等仲裁會」

民進黨發言人爆「3年前被性騷擾」　謝佩芬：很多人要我忍耐

快訊／駁涉台大審議林智堅論文　國安局：無法探知蘇宏達LINE群

林男固涉性騷請辭！民進黨前婦女部主任：有做補救措施

快訊／民進黨性平爭議延燒　蔡英文痛心：向社會表達最深歉意

性騷吃案風波連環爆　綠委齊批：應立刻檢討申訴機制

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

婁峻碩亂嚇女妝髮師！　她無奈：已習慣了QQ

駕駛停下禮讓遭後車按喇叭　行人被機車硬闖嚇退過不了

李佳穎被求婚「男友菸盒拿出戒指」　沒問關鍵問題...她爆哭喊：我願意！

不滿鄰居設佛堂！博士貼符咒　開5燈狂閃24hrs：驅鳥求平安

T.O.P正式切割BIGBANG：早就退團！　狂發報導截圖「塗掉團名」

民進黨性騷加害人打訴訟戰　7青年政治人物聲明譴責：願提供法律服務

快訊／無須懼怕！性騷加害人打法律戰　民進黨聲明：提供法律團隊作後盾

樁腳用信封戳女黨員胸部！議員阻報警選上立委　張斯綱點名吳思瑤

輝哥、蔡沐霖喊告！黃揚明曝「專業公關操作模式」：你敢跟我鬥？

真正賦予性別平權！許淑華提案黨中央設「性別平等仲裁會」

民進黨發言人爆「3年前被性騷擾」　謝佩芬：很多人要我忍耐

快訊／駁涉台大審議林智堅論文　國安局：無法探知蘇宏達LINE群

林男固涉性騷請辭！民進黨前婦女部主任：有做補救措施

快訊／民進黨性平爭議延燒　蔡英文痛心：向社會表達最深歉意

性騷吃案風波連環爆　綠委齊批：應立刻檢討申訴機制

快訊／天宇工業爆內線交易　董事長兄弟訊後各交保20萬

徐湘華胃痛3個月「連背部都痛」！　就醫才知胃潰瘍…曝檢查結果

民進黨性騷加害人打訴訟戰　7青年政治人物聲明譴責：願提供法律服務

共話山河美　兩岸青少年詩詞大會啟動

「人選之人」編劇指控性騷擾 　 流亡作家貝嶺回應了

黃曉明再爆新歡「神似Angelababy」！　約會伸手摸屁股全被拍

快訊／無須懼怕！性騷加害人打法律戰　民進黨聲明：提供法律團隊作後盾

快訊／台東鐵花新聚落晚間大火！火光狂閃濃煙四散　警消佈水線灌救

「最重要是打到球」　李宗賢保持平穩順著走

金宣虎1年空白期「突然瘦了10公斤」！　金鍾國見他身材驚呼：不得了

5人開進蘇花隧道副駕喊：減速！　被BMW超車...一早看新聞沉默了

政治熱門新聞

民進黨又爆性騷！　前黨工求助青年部主任卻被逼道歉

快訊／陳右豪涉嫌性騷擾！　《聯合報》發布聲明：即日起停職

快訊／被爆性騷吃案　蔡沐霖發聲明致歉：相關懲處全盤接受

森氣氣了！周玉蔻連飆粗口「X你的」怒譙侯友宜

PTT神出林飛帆9年前「這段話」　護航陳為廷襲胸

快訊／王丹遭控強暴未遂3點回應了！

涉嫌性騷擾綠營黨工　薛朝輝發4點聲明：已委請律師確保權益

快訊／民進黨性平案連環爆　賴清德再度致歉：痛定思痛、深刻反省

蔡沐霖關臉書！遭起底「十指緊扣女黨工」　還嗆無償想幫忙的學生

民進黨又爆性騷！　黃捷「氣到發抖」：籲黨中央成立性平調查小組

「我不是翁文方但也不是趙昌澤」　蔡沐霖：將依法捍衛清白

快訊／林飛帆有收到性騷案報告　坦承疏忽當事人不走申訴背後原因

一圖看懂六月新政！　行政院：多元照顧方案上路

黨內湧林飛帆、李正皓退選聲浪　綠秘書長回應了

更多熱門

相關新聞

輝哥、蔡沐霖喊告！黃揚明曝「公關操作模式」

輝哥、蔡沐霖喊告！黃揚明曝「公關操作模式」

民進黨性騷擾風波延燒不斷，繼導演「輝哥」被指控摸胸後，陸續有女性前黨工現身，宛如《人選之人-造浪者》真實版，而導演「輝哥」、前青年部主任蔡沐霖都揚言以法律捍衛清白。對此，資深媒體人黃揚明表示，輝哥用專業公關團隊的操作模式，除了扭轉劣勢，也藉以傳達訊息給受害者：「你敢跟我鬥？」

真正賦予性別平權！許淑華提案黨中央設「性別平等仲裁會」

真正賦予性別平權！許淑華提案黨中央設「性別平等仲裁會」

《人選之人》編劇爆前輩「抓我手碰下體」

《人選之人》編劇爆前輩「抓我手碰下體」

民進黨女發言人爆被性騷擾：很多人要我忍耐

民進黨女發言人爆被性騷擾：很多人要我忍耐

林男固涉性騷！前婦女部主任：有補救

林男固涉性騷！前婦女部主任：有補救

關鍵字：

民進黨輝哥性騷擾性平蔡沐霖民進黨性騷

讀者迴響

熱門新聞

剛送女兒上學！父中午接學校電話：孩子去世了

已婚天后級女星爆「出軌乾弟」！

即／「深海閻王」PO道別文失聯！警追定位找到了

2女逛百貨遭砍死！目擊者還原驚悚現場

李千娜高帥兒畢業了！正面合照曝光

抗性澱粉助攻「名嘴減重20公斤」　專家最推薦這3類

酒醉女露營區醒來「內褲卡臀部」下面傳痛感怒告

即／台南水產店爆槍擊！他持步槍當街掃射20多發

林志玲掩面爆哭「媽媽病情迅速惡化」

抗癌網紅認了裝病「欺騙所有人3年」：我罪該萬死

男童校內遭教師倒車撞亡！媽媽頭七當天去世

外送員脫口一句話 小鐘尷尬了

謝忻驚傳過夜「抖音天王」

抗癌網紅「裝病3年」　老公發聲：真的變智障

水氣亂周末！中南部「轟大雨」　下周連2天雨區擴大「全台濕答答」

更多

最夯影音

更多
請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐

請路人扮中餐廳店員騙女友　中東男口音秒切換配合點餐
連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

連千毅搭勞斯萊斯入獄 友人現身新北檢相送！

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

男夾娃娃用玩偶堵洞口　狂收割16鯊！台主哭了

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

抗癌網紅麵包包認了裝病「欺騙所有人3年」 病照全是偷來：我罪該萬死

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

正妹老師請學生抽作業題數！　見掏護身符抽中0題超驚訝XD

熱門快報

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

《豈有此呂》高嘉瑜飆唱煎熬!

開口唱歌就驚為天人的立法委員高嘉瑜來了！自爆和賴清德有段情，讓呂捷驚到掉下巴！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

寵愛毛孩的妳♥母親節快樂

全館滿$3000限量送毛孩保健品

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面