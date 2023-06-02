樁腳用信封戳女黨員胸部！議員阻報警選上立委　張斯綱點名吳思瑤

▲民進黨女黨員過去遭性騷，當時卻被女議員施壓阻報警。（圖／翻攝張斯綱臉書）



記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨性騷擾風波延燒不斷，繼導演「輝哥」被指控摸胸後，陸續有女性前黨工現身，宛如《人選之人-造浪者》真實版。對此，國民黨台北市議員張斯綱也貼出一名民進黨女黨員受害的自白，點名民進黨立委吳思瑤是文中施壓、阻止報案的人。

受害者自白表示，《人選之人-造浪者》是黨部工作的浪漫版，她過去在選舉辦公室要撤離時，被一名樁腳用信封戳胸部，「我氣到和主任去報警的時候，負責協助我們競辦的某女性議員已經用權力禁止我們報警，警察也很誠實跟我們說了議員不給報警」，讓受害者和主任傻眼。

受害者馬上打電話給另名女議員的助理，在對方的協助下才完成報警的流程，「但夾在兩個議員之前，我們只能走行政流程申訴」，她們兩人報警完便回到競辦繼續收拾，順便將黨員名冊燒了，「後來那個阻卻報警的人當上了立委」。

▲民進黨立委吳思瑤。（圖／吳思瑤國會辦公室提供）



對此，國民黨台北市議員張斯綱PO出受害者自白的貼文截圖表示，「吳思瑤委員是忘記了，還是害怕想起來？這位替樁腳護航性騷擾案，施壓警局阻止受害人報案、曾經是議員，後來當上立委的民代是不是妳？」

張斯綱向吳思瑤喊話，「到底替誰護航、施壓了什麼？吳思瑤委員應該立刻出面說清楚！斯綱也要求台北市警察局，立即查閱當時資料，釐清真相及過程，還給被害人一個公道」。

此外，針對民進黨內接連爆出性騷擾、霸凌案件，吳思瑤2日也發文表示心痛及憤怒，「這些年輕女孩，是懷抱對台灣公共事務的熱血，一片赤誠選擇來到民進黨，過去我們來不及保護她們，未來我們必須加倍努力來彌補這些傷害。民進黨應該以具體行動來證明，堅定與性別平權的價值站在一起。過去做得不好、做得不夠的，中央黨部一定要徹底反省，以最誠懇的態度面對」。

▼張斯綱全文如下。（圖／翻攝張斯綱臉書）

