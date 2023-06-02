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輝哥、蔡沐霖喊告！黃揚明曝「專業公關操作模式」：你敢跟我鬥？

▲涉嫌性騷導演曾出席民進黨台北市長候選人陳時中的影視產業座談會。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

▲涉嫌性騷導演曾出席民進黨台北市長候選人陳時中的影視產業座談會。（圖／翻攝自Facebook／黃揚明）

記者鄒鎮宇／綜合報導

民進黨性騷擾風波延燒不斷，繼導演「輝哥」被指控摸胸後，陸續有女性前黨工現身，宛如《人選之人-造浪者》真實版，而導演「輝哥」、前青年部主任蔡沐霖都揚言以法律捍衛清白。對此，資深媒體人黃揚明表示，輝哥用專業公關團隊的操作模式，除了扭轉劣勢，也藉以傳達訊息給受害者：「你敢跟我鬥？」

黃揚明2日晚間以「為什麼輝哥、蔡沐霖都找律師揚言提告？」為題發文表示，即使輝哥、蔡沐霖都已社會性死亡，但他們不能認錯，也不會認錯，「因為認錯，未來要面臨家人、同事、朋友全面唾棄，事業跌落谷底，而要讓自己起死回生的唯一浮木，就是司法。」

黃揚明點出，輝哥的操作模式是專業公關團隊，先堅決否認指控，再揚言提告，隨後請出太座寫一篇文情並茂的公開聲明，力挺、相信其清白，這種公關操作除了扭轉劣勢，也藉以傳達訊息給受害者：「你敢跟我鬥？」

▲▼蔡英文黨部交接主席-蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

黃揚明指出，這種高牆式的壓迫，是性平案件中最可怕的一環。由其這次受害者多是涉世未深的年輕人，一旦面臨提告的壓力，多數人可能會半途而廢，甚至會「私下和解」，「要求受害人並發一篇文章稱『之前指控有誤會』云云，將大事化小、小事化無。」

黃揚明表示，民進黨若要把性平吃案陋習改正，除了要給予這些受害者最高強度的法律訴訟等面向的支持，也要讓這些受害者感受到該黨能對抗那些加害者組成的高牆，「畢竟這些受害者即使字字血淚，但都強調自己熱愛著民進黨，期待民進黨能變得更好。」

最後，黃揚明說，大家能做的，就是給予受害者更多的勇氣，並且從自身做起，讓這個社會能往更進步的價值邁進。

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