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快訊／無須懼怕！性騷加害人打法律戰　民進黨聲明：提供法律團隊作後盾

▲▼民進黨中央 秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪召開記者會說明黨工糟性騷案。（圖／記者屠惠剛攝）

▲民進黨中央 秘書長許立明、副秘書長楊懿珊、性平部主任李晏榕及發言人張志豪召開記者會說明黨工糟性騷案。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨近來性平爭議連日「爆發」，形同民進黨版的「#MeToo」事件。由於加害人接連提出律師涵揚言提告，民進黨性平事件調查小組聲明，凡本黨性平事件之當事被害者，黨將提供法律團隊作後盾，被害者無須懼怕法律戰術，黨誓言成為堅實靠山。此外，若有心理諮商需求，所有諮商費用與司法程序相關費用，均由黨支付。

黨主席賴清德下午表示，針對近日黨內爆發的性平事件，首先，以黨主席的身份，再次向所有曾經在民進黨內受傷的人，致上最深的歉意，因為在你們最需要的時候，沒有跟你們站在一起。

賴清德說，同時謝謝你們願意勇敢站出來，回憶這些事情、尤其要公開的說出來，一定非常煎熬。但，我要告訴你們，面對性平事件與職場霸凌，絕對不需要「大局為重」，你們的人身安全與權益，比什麼都重要。

賴清德表示，任何人的身體都不容侵犯，民進黨必須建立一個制度，讓任何人在沒有恐懼、沒有壓力的前提下，順利申訴，並獲得保護。

賴清德也強調以下幾項革新方案：

第一，建立直接申訴窗口：除了目前的已知案例，民進黨已經成立申訴窗口，可直接向秘書長申訴之外，性平部也已經成立專責信箱（dpphelpme@gmail.com），而且僅有性平部主任擁有查閱權，匿名接受所有申訴案件。

對申訴案件，我們會啟動調查，追究加害者的責任。對於要提出法律訴訟的受害人，我們也會提供諮詢、心輔資源和一切後續法律協助。

第二，零容忍的處理原則：對於加害者，我們一律開除、絕不錄用，並協助檢調機關調查；我們也針對轉職往黨籍民代、行政體系或仍在民進黨任何組織服務的人，通報他們的雇主，讓他們無法規避應負的責任。

第三，立即修改黨內規章：強化黨內的性平機制，加強黨內性平教育，發揮預防效果。藉此事件，積極革新，以建立一個性平友善的職場環境。

賴清德說，再黑暗的瘡疤，都要被揭開。無法期待人民可以馬上原諒，但民進黨一定要痛定思痛、深刻反省，請人民相信，民進黨不會放棄價值和理想。也要向大家說，民進黨，必須時刻檢討、保持進步，才值得被選民託付。

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