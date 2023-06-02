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性騷加害人打訴訟戰　綠營7青年政治人物譴責：願提供法律服務

▲▼蔡英文黨部交接主席-蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

▲蔡沐霖。（圖／記者周宸亘攝）

記者陳家祥／台北報導

民進黨近來性平爭議連日「爆發」，形同民進黨版的「#MeToo」事件。對於加害人大打法律訴訟戰，立法委員賴品妤、中和立委參選人吳崢、台北市議員吳沛憶、台北市議員苗博雅、台北市議員林亮君、苗栗縣議員曾玟學、高雄市議員黃捷等7位青年政治人物，共同聲明譴責，並將提供受害者基本的法律援助。

立法委員賴品妤、中和立委參選人吳崢、台北市議員吳沛憶、台北市議員苗博雅、台北市議員林亮君、苗栗縣議員曾玟學、高雄市議員黃捷2日晚間發表聯合聲明，表示他們是一群關心台灣前途的政治工作者，近日社會高度關注政壇性平事件，「我們願以具體行動推進真誠的檢討反省，為政治工作者打造更安全的工作環境」。

7位青年政治工作者表示，他們有注意到，有一部分被指控的行為人，例如民進黨前青年部主任蔡沐霖，竟公開聲明將對控訴者提告。台灣是法治國家，尊重任何人走法律途徑維護自己的權利，但同時，也不會坐視有權勢者，以司法為工具，恫嚇無權無勢的被害者。

7位青年政治工作者說，他們是誠心為民眾服務的基層政治工作者，深信落實性平價值，不分顏色。因此，他們決定為政壇性平事件的受害者提供基本的法律援助。

7位青年政治工作者說，若有受害者想公開陳述受害經驗，卻又擔心遭到加害者濫訴；或已公開表述受害經驗，卻遭到加害者提告，請跟他們聯繫，他們會邀集律師團隊，提供專業的法律意見，做您的後盾，「消弭職場性平事件的不對等權力結構，我們願站在弱勢者身邊，為您遮風擋雨」。

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