魚苗放流突破800萬尾　台塑企業攜手雲林漁會助漁業永續

▲台塑企業於麥寮營運25年，並與雲林區漁會一同保育大海，進行魚苗放流活動邁入第16年，雙方共同努力一直延續美好的活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業攜手雲林區漁會辦理漁業資源復育魚苗增殖放流，今年邁入第16年，塑企業麥寮管理部協理蔡建樑說明，魚苗放流迄今已累積超過752萬尾，加上今年有望突破800萬尾，為海洋復育樹立新的里程碑。執行放流多年已常有漁民表示大體型午仔魚之漁獲有明顯增加，可見多年放流作業應有正面效果，台塑企業會持續海洋復育工作。

放流魚苗為高經濟價值的四絲馬鮁、黃臘鲹、黑鯛為主，來自合法的育苗場，放流作業並經過雲林縣政府同意後執行，由漁會林溪岸理事長、蔡文川常務監事、林傳育總幹事等偕同台塑企業總管理處黃溢銓副總、麥寮管理部蔡建樑協理等共同進行放流作業。

▲台塑企業總管理處安衛環中心黃溢銓副總經理與三崙國小的學生一同參與魚苗增殖放流。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林區漁會指出，漁業資源是一種再生性資源，為免資源過度利用，影響其再生能力，故資源保育工作的內容包括減少捕撈壓力、增殖漁業資源、維護漁場作業秩序及建立國人保育觀念等。而上述前三項工作內容，一般咸認為係屬漁政單位之管理作為，而漁政單位雖責無旁貸，並持續地挹注人力、推動經費，然資源保育工作獨木難支，也需民間企業及社會大眾一同參與。

塑企業麥寮管理部協理蔡建樑表示，台塑企業已於麥寮營運25年，而我們與雲林區漁會一同保育大海，企業與地方的合作儼然已經密不可分，也因為雙方共同努力，才能一直延續這個美好的活動。

現在全球都有漁業資源匱乏的問題，不但影響大海生態也影響漁民生計。

▲三崙國小的學生一同參與魚苗增殖放流，讓孩子們更加認識及珍惜家鄉的環境資源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

為響應政府進行海洋復育工作，使漁業可以永續發展；以及履行環境保護（E，Environmental）、社會責任（S，Social）、公司治理（G，governance）的各項ESG工作，台塑企業與雲林區漁會2008年開始，積極在麥寮工業區附近海域投入魚苗放流之保育工作，今天我們將放流高經濟價值的四絲馬鮁、黃臘鲹、黑鯛為主。

蔡建樑提到，為了提升魚苗下海後的存活率，選擇在港內施放，讓魚苗下海後有港內的石縫可以躲避天敵，並選擇長度大於5公分的魚苗以提高存活率。今天也邀請了三崙國小的學生一同參與，盼藉由實際體驗，讓孩子們更加認識及珍惜家鄉的環境資源，未來，台塑企業將持續和雲林區漁會合作推動魚苗放流復育計畫，協助地方漁業永續經營與地方共存共榮。

▲三崙國小的學生一同參與魚苗增殖放流，讓孩子們更加認識及珍惜家鄉的環境資源。（圖／記者蔡佩旻翻攝）