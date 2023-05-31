遭點名未出席道安會報　張麗善：雲林道路安全我很重視！

記者蔡佩旻／雲林報導

交通部今（31）日天召開道安說明會公布1至3月統計資料，雲林縣交通事故死亡為全國增加最多，並指出雲林縣長張麗善字1月至4月均因公未親自主持，交通部長王國材當場喊話，能了解縣市長公務繁忙，但仍呼籲「在道安工作多努力」。對此，張麗善回應，「對於雲林縣內的道路安全，我一直很重視。」

▲張麗善回應表示，對於雲林縣內的道路安全，她一直很重視。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

張麗善下午2時許出席交通安全聯席會第478次會議，甫回到縣府，獲知遭到交通部長點名，張麗善表示，「對於雲林縣內的道路安全，我一直很重視，雖然因公無法參加道安會報，但我隨時都在注意A1等道路安全問題，隨時針對道路鋪設、農水路的修繕以及關心農民巡水路未戴安全帽的勸導，不僅每週的主管會議上，都會追蹤改善狀況外，5月15日針對道安改善召開會議，要求相關單位進行積極改善作為。」

雲林縣警局說明，本縣道安會議2023年1-5月總計召開4次，1月因春節期間停開，4月縣長出國考察，由謝副縣長主持，縣長張麗善於今日親自主持會議。縣長雖未能親自主持，但對交通安全工作均能掌握。因此雲林縣交通事故死亡增加，縣長立即於5月15日在縣府召集警察局等6局處研議策進作為，並追加預算購置交通科技執法等設備約1200萬元;另提升機車駕訓班考照補助每名補助1300元。在道路交通安全工程設施，改善人行道11公里、加大路口行人停等 空間21處、劃設停車空間605處及增設行人庇護島139處等，以提升雲林縣整體行人環境與行車安全。

▲縣長張麗善於今日14時30分，主持雲林縣道路交通安全聯席會第478次會議。（圖／記者蔡佩旻翻攝）