雲林警察揪團作公益 　企業、善團同響應歲末寒冬送溫情

▲雲林縣警察局平時即竭盡所能協助民眾排除萬難，今日更舉辦「關懷弱勢迎春送暖過好年」活動，溫暖弱勢鄉親。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣警察局警員除致力掃黑、緝毒、打擊詐欺、防制街頭暴力強勢執法、維護交通安全等重點工作外守護治安不分晝夜。縣警局長李謀旺更不定時鼓舞各階警員保持熱忱，積極為民服務，今（11）日逢末年終之際，號召企業及公益團體針對轄內亟需待援的家庭與獨居老人捐贈民生物資，並由各分局長代為轉贈。

雲林縣警察局平時即竭盡所能協助民眾排除萬難，今日上午10時許在縣警局中庭廣場舉辦「關懷弱勢迎春送暖過好年」活動，號召台塑、元進莊企業、元進莊及瑞春醬油、豪祥億農產、縣議員賴淑娞等公益團體親自將白米、食用油、醬油、麵條及衛生紙等民生物資，交由各分局長代為轉贈，傳遞新年溫暖祝福。

▲台塑企業捐贈關廟麵及米粉210袋，由台西警分局長黃念生代為轉贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

雲林縣警局長李謀旺表示，揪團作公益即希望能拋磚引玉，歲末寒冬送溫情，藉此活動激發社會大眾愛心，今年新邀請昶典工業公司董事長黃籐隆一同響應善舉，其餘大部分捐贈人參與本活動，自2001年起迄今已達20餘年，散播愛至轄內亟需關懷的家庭或獨居老人，衷心祝福民眾歡喜迎春過好年。

▲元進莊企業董事長吳政憲捐贈雞肉鬆210盒，由虎尾警分局長廖志明代為轉贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

2023年雲林縣警察局「關懷弱勢迎春送暖過好年」活動號召企業及公益團體提供物資，(一)縣議員賴淑娞捐贈白米1000斤。(二)瑞春醬油公司董事長鍾政衛捐贈醬油210組。(三)元進莊企業董事長吳政憲捐贈雞肉鬆210盒。(四)斗六市大北勢天聖宮慈善會捐贈食品210箱。(五)新豐國際開發公司捐贈衛生紙210袋。(六)台塑企業捐贈關廟麵及米粉210袋。(七)斗六佳興補習班主任李俊達捐贈白米210包。(八)味王公司捐贈碗麵210箱。(九)酸菜大王豪祥億農產行董事長朱茂坤捐贈酸菜210組。(十)雲林國際同濟會捐贈白米210份。(十一)昶典工業公司董事長黃籐隆捐贈燜燒罐210罐。(十二)三左企業董事長李永茂捐贈食用油210瓶。

▲瑞春醬油公司董事長鍾政衛捐贈醬油210組，由西螺警分局長吳俊德代為轉贈。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

