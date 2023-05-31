雲林版官場現形記！口湖鄉前鄉長向2光電業者索賄　一審判10年

▲口湖鄉前鄉長林哲凌。 （圖／翻攝自口湖鄉公所網站）

記者蔡佩旻、莊智勝／雲林報導

雲林縣口湖鄉前鄉長林哲凌利用地方居民與綠能業者抗爭機會，向2家光電業者索賄，收取款項達數百萬元。雲林地院今(31日)以「雲林版官場現形記」形容，並依貪污治罪條例宣判林哲凌有期徒刑10年、褫奪公權8年。全案可上訴。

判決書指出，林哲凌擔任鄉長期間，因光電業者於106年在雲林口湖興建太陽能發電系統設置工程，導致當地村長、居民多次向鄉公所及雲林縣府陳情，指謫施作過程破壞周邊道路、居民土地、影響養殖漁業等情形，居民甚至發動抗爭阻擋施工，並向光電業者要求鉅額賠償。

業者為了工程順利進行，透過一名黃姓女子向林哲凌表示願意支付新台幣350萬元百名民眾陳抗，惟需取得相關憑證供公司支出帳務沖銷。林哲凌隨後指示黃女居中處理，黃女即欲透過自己負責的公司設法替光電業者核銷這筆支出款項，簽立不實委任合約、假造成本支出名目、以及製作不實發票以掩護資金流向，事後將現金發給部分陳抗居民。

另家光電業者也於109年8月拜會林哲凌，表達案場需要鄉公所多協助、以及擔心建照相關程序有拖延等。林哲凌認為機不可失，透過黃女充當白手套，向該光電業者索賄，並達成400萬元合議。在交款過程中，該公司於同月收到口湖公所發函通知，順利獲得建造執照，並於同年9月順利開工。

合議庭認為，雖然在案場建照核發上，鄉公所內是分層決行，可林哲凌作為鄉長，對鄉內政務有最終決定權力，尤其是林哲凌在與光電業者會面後，就透過黃女向業者拿取金錢，且事後案場也順利拿到證照並核准開工，認為雙方有對價關係。

合議庭強調，若光電產業能在口湖鄉落地生根，對於當地發展會帶來絕大助益，林哲凌作為地方首長，理應盡心盡力為在地謀福利，但林看到業者代表來訪後，就對不屬於自己的金錢來源起心動念，輕易利用公職機會讓業者付出高額賄款費用，勢必讓廠商金錢周轉上產生困難，甚至影響光電工程施作，林哲凌讓公部門成為民間光電業者心中的夢魘，彷彿是雲林版的官場現形記。

合議庭審酌林哲凌在地方上的影響力、家庭狀況、過往事蹟、案情細節等一切情狀，於今宣判，林哲凌共同犯商業會計法之填製不實罪，處有期徒刑4月，得易科罰金；共同犯貪污治罪條例之不違背職務收受賄賂罪，處有期徒刑10年，褫奪公權8年，未扣案犯罪所得400萬元沒收。