寒假為雲林學童注活力　彰師大、台塑攜手舉辦遠哲台塑科學營

▲「2023遠哲台塑科學營」把雲林沿海盛產的牡蠣也成為「蚵學」教材。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

「遠哲台塑科學營」由國立彰化師範大學、遠哲科學教育基金會、台塑企業在去年寒假開始辦理並延續，今（7）日為期三天活動，由虎尾科技大學、麥寮高中協助辦理，邀請設籍於雲林縣之國小一至六年級學生參與活動，以活潑、多元的科學實作課程，培養學生對科學的興趣。

活動單位說明，今年特別來到麥寮舉辦，希望帶給沿海學童不一樣的寒假，今年反響熱烈，90個名額便吸引了278位學生報名，營隊除了課程內容新穎，還有良好的教學品質，不但教師來自大學教授、專家學者與遠哲基金會，每六位學生就有一位大專院校生帶領，能與學童做即時交流，扎實傳遞課堂知識。

▲「2023遠哲台塑科學營」於麥寮高級中學舉辦，希望帶給沿海學童不一樣的寒假。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台塑企業人員指出，課堂內容包含磁學、空氣動力學、力學、生物學等豐富知識，以日常生活的角度切入，讓學童們倍感親切。連雲林沿海盛產的牡蠣也成為「蚵學」教材，看似廢棄的牡蠣殼卻大有用處，不但能製成文創產品、有機肥料，台塑更利用其特性製成抗菌殼粉，課堂中學童不但學到如何變廢為寶，也對永續發展有了進一步認識。

台塑麥寮管理部協理蔡建樑表示表示，台塑企業辦理多項科學教育活動，是以與地方共生共榮的精神，來提供更多學習管道，盼能讓科學精神向下扎根，活動也結合了環保議題，鼓勵學生增進知識之餘，也對自己的生活環境多一份關心。

▲「2023遠哲台塑科學營」今年反響熱烈，90個名額便吸引了278位學生報名。（圖／記者蔡佩旻翻攝）