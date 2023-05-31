這本字典特別輕！警一搖「還有沙沙聲」　打開密碼鎖毒品現形

記者蔡佩旻、蔡怡萍／雲林報導

近來槍枝、毒品問題流竄氾濫，雲林縣警局執行3個月安居緝毒專案以來，已逮捕200多名毒品犯，查扣各級毒品達17公斤，甚至有犯嫌將毒品藏在偽裝成英文字典的密碼盒內，自以為能神不知鬼不覺躲過查緝，但最後仍遭警方鷹眼識破。

▲雲林警方近期專案肅槍、緝毒，查獲多項不法情事。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



雲林縣警察局自今年3月份起，執行安居緝毒專案，至5月底止，計查獲藥頭45人、藥腳160人，並查扣第一級毒品459.97公克、第二級毒品2295.84公克（含大麻及相關製品1068.05公克）、三級毒品14992.54公克，合計查扣毒品17748.35公克。

另檢肅非法槍枝部分，結合清源2.0專案，於5月份即查獲5案8人，查扣改造長槍2枝、短槍6枝、子彈61顆及改造工具一批等證物，並查獲改造械彈處所2處。

▼犯嫌將毒品藏在偽裝成英文字典的鐵製密碼盒，一眼即遭警方識破。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



▲警方查扣大量毒品、槍枝彈藥，以及改造槍枝的工具。（圖／記者蔡佩旻翻攝）



警方指出，刑警大隊偵三隊報請雲林地檢署指揮偵辦，與雲林憲兵隊共同在嘉義縣太保市及雲林北港鎮等地，查獲陳姓犯嫌等3人涉販賣毒品及槍砲案等，查扣改造手槍2枝、子彈7顆及海洛因284.76公克、安非他命142.16公克、不法所得現金22萬9仟元等。

警方搜查中發現，陳嫌為規避查緝，將海洛因等毒品藏匿於英文字典造型之鐵製密碼盒內，較為特殊；另該局刑警大隊偵一隊與刑事局偵查第六大隊第五隊共同在苗栗縣頭份市，查獲另一名陳姓犯嫌涉嫌槍砲及地下兵工廠案，並當場查扣改造手槍1枝、子彈10顆，及改造工具一批等證物。

該局局長林故廷表示，槍毒為治安毒瘤，常與黑幫共生，不法分子擁槍自重及製造、販賣毒品營利，嚴重影響社會治安並衍生其他犯罪，強力掃蕩槍、毒可有效打擊黑道幫派及穩定地方治安，該局將配合警政署政策持續性辦理肅槍、緝毒專案，確保民眾生命財產安全。