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台塑攜手中興大學辦理環境保育　與各界企業志工守護海洋

▲台塑企業與中興大學全球變遷生物學研究中心、第四河川局及麥仔簝文化協會於7日在台塑麥寮園區北側濁水溪出海口辦理環境保育活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑企業與中興大學全球變遷生物學研究中心、第四河川局及麥仔簝文化協會於7日在台塑麥寮園區北側濁水溪出海口辦理環境保育活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）（下同）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑麥寮園區北側濁水溪出海口生態豐富，台塑企業與中興大學全球變遷生物學研究中心、第四河川局及麥仔簝文化協會7日於此辦理環境保育活動，企業主管、員工在濁水溪出海口生態創生基地進行旱招潮蟹與濕地生態環境教育，並邀請各方力量共同合作推動濁水溪出海口台灣旱招潮蟹之保育及環境保護。

中興大學教授施習德解說，紅樹林雖有生態作用但對特有種的台灣旱招潮蟹卻有負面影響。台灣旱招潮蟹的棲地相當獨特，喜歡在比較乾旱、空曠沒有遮蔭的黏土質高潮線沙灘地，紅樹林遮蔽陽光，光合作用受到影響，底質中的微藻減少，灘地變得相當泥濘，甚至陸化，導致台灣旱招潮蟹數量變少，反而不適合牠們生存，濁水溪出海口台灣旱招潮蟹目前即面臨紅樹林面積不斷擴大的威脅。

▲台塑企業與中興大學全球變遷生物學研究中心、第四河川局及麥仔簝文化協會於7日在台塑麥寮園區北側濁水溪出海口辦理環境保育活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

中興大學施習德教授團隊建議，台灣旱招潮蟹之保育，除避免棲地開發、長期生物學研究與監測及列入保育類物種外，移除並禁止紅樹林栽植亦為關鍵之一。從新竹香山濕地案例作為借鏡，新竹香山濕地紅樹林於2015年擴散到300公頃，紅樹林之密集生長，進而攔阻垃圾、減緩水流與滯留泥沙，棲地物種消失、鳥類減少，河口排洪功能受阻。新竹市府花費至少3,000多萬元才完成整治，紅樹林整治後，新竹香山濕地之招潮蟹、鳥類種類大幅增加，同時增加了生物多樣性，出海口排水問題也迎刃而解。

台塑企業指出，除紅樹林擴張問題外，濁水溪出海口隨著海水漲潮，時有大量垃圾沖進岸邊，有時綿延數百公尺，麥寮園區為生態環境友善，不定期至麥寮園區西北海堤舉辦清潔活動，截至目前共清理約1萬7千746公斤垃圾，今(2023年)特別編列約400萬元預算，啟動海岸清潔維護計畫，共同努力將濁水溪出海口營造生態共榮、環境共好之場域。

台塑企業表示，辦理濁水溪出海口環境教育活動日，企業員工除嘗試以人力方式移除紅樹林外，未來將透過專家學者工作坊，共同研議紅樹林移除之範圍及方法。台塑企業亦規劃舉辦志工工作假期，持續辦理清除海漂垃圾、生態調查、移除紅樹林及東方環頸鴴繁殖區守護等一系列活動，歡迎所有單位團體，一同加入志工行列，共同為濁水溪做一件有溫度的事，為守護海洋盡一份心力。

▲台塑企業與中興大學全球變遷生物學研究中心、第四河川局及麥仔簝文化協會於7日在台塑麥寮園區北側濁水溪出海口辦理環境保育活動。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

 

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