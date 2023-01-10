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台塑企業聯袂雲林紅十字會送暖助弱勢　1300低收入戶受惠

▲塑企業與雲林縣紅十字會攜手為近1300戶低收入戶帶來共約390萬的紅包壓歲錢及暖冬禮品，溫馨提供生活上實質的幫助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑企業與雲林縣紅十字會攜手為近1300戶低收入戶帶來共約390萬的紅包壓歲錢及暖冬禮品，溫馨提供生活上實質的幫助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

台塑企業長期致力於弱勢家庭，每年三節皆提供沿海七鄉鎮低收入戶每戶3000元關懷慰問金及禮品一份。今農曆春節前夕，台塑企業與雲林縣紅十字會攜手，1月4日至11日為近1300戶低收入戶帶來共約390萬的紅包壓歲錢及暖冬禮品，溫馨提供生活上實質的幫助，以盼弱勢家庭都能過個暖冬好，感受社會暖愛。

台塑企業結合社團法人雲林縣紅十字會，於1月4日起進行逐戶發送與關懷活動，讓在地弱勢家庭可以感受到社會的溫暖，提前感受佳節氣氛，高齡90歲的阿嬤表示，每到節日，就期待能看到台塑及紅十字會人員來敘舊聊聊天，每年節日前的紅包，更是讓經濟弱勢家庭能過個好節，相當珍惜和感謝這份關懷。

▲塑企業與雲林縣紅十字會攜手為近1300戶低收入戶帶來共約390萬的紅包壓歲錢及暖冬禮品，溫馨提供生活上實質的幫助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑企業結合社團法人雲林縣紅十字會，於1月4日起進行逐戶發送與關懷活動，讓在地弱勢家庭可以感受到社會的溫暖。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

台塑企業說明，目前推動各項公益項目，除低收入戶關懷活動外，更針對國中小學弱勢家庭推動「愛心營養早餐」，對近三個月內因醫療及喪葬等家庭突發變故致經濟困難家庭提供「急難救助」，麥寮、台西鄉成績優秀學子提供「獎助學金」，藉由對地方的各種關懷與幫助，希望能為困頓家庭在恢復自立的道路上增添助力，發揚創辦人王永慶「人溺己溺」的精神，將這份精神永續傳承下去，善盡企業社會責任。

▲塑企業與雲林縣紅十字會攜手為近1300戶低收入戶帶來共約390萬的紅包壓歲錢及暖冬禮品，溫馨提供生活上實質的幫助。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲台塑企業溫馨提供生活上實質的幫助，以盼弱勢家庭都能過個暖冬好，感受社會暖愛。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

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