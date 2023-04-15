王永慶「起家厝」對外開放！　台塑豪砸8.4億保留13棟歷史建築

▲台塑企業總裁王文淵出席高市府「國際古蹟遺址日」活動。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳世龍、許宥孺／高雄報導

高雄台塑王氏昆仲公園是台塑企業起源地，1954年台塑企業創辦人王永慶、王永在兄弟在此創立福懋塑膠公司，也就是後來的台塑企業。配合高市府舉辦「國際古蹟遺址日」活動，園區宣布全區對外開放，公園保存13棟歷史建築，見證了台灣石化業從美援時代一路走來的歷史風華，甚至還復刻當年的理髮廳，讓民眾100元就能體驗復古剪髮。

台塑企業豪砸8.6億元，將建廠初期建築物轉型成公園，並保留13棟歷史建築、紀念建築，今(15日)起全面對外開放。台塑總裁王文淵今日特地到高雄參觀台塑昆仲公園，他表示，1954年台塑企業2位創辦人王永慶、王永在先生在王氏昆仲公園現址成立福懋塑膠公司，當時氏台灣第一座PVC工廠。

▲台塑企業總裁王文淵。（圖／記者吳世龍攝）

王文淵指出，台塑初期僅每天生產4公噸，是當時全世界最小的規模，之後陸續成立南亞公司、新東公司，成功打開國際市場，讓台塑企業站穩腳步，陸續又跨入紡織、纖維、石化及電子等產業。

王文淵說，高雄廠是台塑的「起家厝」，對高雄及台塑都具有特別 意義，所以2014年停產後，台塑集團就申請了文化資產保存，除了 贈5筆土地，也捐出了8億4千萬元成立基金會，設立台塑王氏昆仲公園。特別展示早期設備，包括當時的印刷機、壓花機等，都是台塑企業的第一部機器，希望大家有空來走走。

昆仲公園內除了保留王永慶、王永在的辦公室，同時也保留王永在的故居。王文淵分享表示，很遺憾自己沒住過高雄，10、11歲就搬去台北和伯父王永慶住，父親王永在則是在他12歲時搬來高雄，反而伯父在這裡有一間房間在這，但他一間房間都沒住過。

▲高雄市長陳其邁與台塑總裁王文淵在昔日職員宿舍前合影。（圖／記者許宥孺翻攝）

▼台塑王氏昆仲公園保留建廠早期設備。（圖／記者吳世龍攝）

文化局表示，台塑王氏昆仲公園是高雄唯一的工業遺址公園，全區共計有12座歷史建築與1座紀念建築，是複合型的文化資產園區，紀錄了高雄塑膠工業發展的脈絡。園區將「塑膠產業館」、「台塑創辦人紀念特展」、「舊時宿舍體驗區」還有台塑復古特色商店等供民眾參觀，並提供定時導覽。

園區除了有紅色水泥瓦屬於台灣建築上少見的特色，全部由台灣檜木組成的桁架，參觀時濃郁的檜木香氣是極為特別的體驗。園區更在修復時保留了當年的理髮廳，此次文資主題派對特別推出由台塑基金會策劃的「懷舊理髮廳」活動，體驗價100元即可坐在舊時理髮椅上體驗剪髮服務。

▲▼只要100元就能體驗復古理髮廳。（圖／記者許宥孺翻攝）