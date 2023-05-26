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睽違30年西螺警榮獲全國模範警察　現身福興宮謝太平媽祖神恩

▲西螺警分局警員林宸瑋榮獲112年全國模範警察，身為西螺弟子為西螺鎮與警分局爭光，今日前往福興宮太平媽祖廟謝神答謝。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺警分局警員林宸瑋榮獲112年全國模範警察，身為西螺弟子為西螺鎮與警分局爭光，今日前往福興宮太平媽祖廟謝神答謝。（圖／記者蔡佩旻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

112年全國模範警察遴選結果於日前公布，雲林縣警察局西螺分局警員林宸瑋從全國28名優秀警員中脫穎而出，其更是西螺警分局近30年來首位獲此殊榮警員。林宸瑋因受從警職的父親影響，自小便立志與父親一樣，為民服務打擊犯罪，其父親亦於西螺警分局服務，現職為一組組長，其父子2人效力社會，貢獻良多。

西螺警分局西螺派出所警員林宸瑋是警察專科學校第31期，於2015年10月份調回家鄉西螺警分局服務至今，目前服務於西螺派出所。2021年09月發生一起同居男女分別陳屍桃園山區、雲林計程車後車廂震驚社會案件，當時，警方對於失蹤蘇婦的下落找尋陷入膠著，林宸瑋積極調閱數月前監視器，發現計程車在街上繞行，立即與副所長起身前往可疑處搜索，果真找到遭棄屍於計程車後車廂的蘇婦，讓案件順利結案。

▲西螺警分局警員林宸瑋榮獲112年全國模範警察，身為西螺弟子為西螺鎮與警分局爭光，今日前往福興宮太平媽祖廟謝神答謝。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺警分局警員林宸瑋榮獲112年全國模範警察，身為西螺弟子為西螺鎮與警分局爭光，今日前往福興宮太平媽祖廟謝神答謝。（圖／記者蔡佩旻攝）

榮獲112年全國模範警察，林宸瑋今日特地前往西螺福興宮還願，林宸瑋受訪表示，自幼就經常跟著家中長輩到西螺福興宮參拜太平媽祖，祈求闔家安康，報考警察的過程也有向媽祖許願，從業以後遇到辦案瓶頸時，亦會到案前焚香祈求沉心靜氣，再重新審視案情後多有突破，能夠成為媽祖的囡仔，受其疼惜與教導真的很有福氣，因此特別虔備三獻禮答謝神恩。

▲西螺警分局警員林宸瑋榮獲112年全國模範警察，身為西螺弟子為西螺鎮與警分局爭光，今日前往福興宮太平媽祖廟謝神答謝。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮董事長代表全體董監事贈送藝術家蘇慧棉老師創作之太平媽蠟筆畫作《慈悲守護─我的太平媽》與太平媽特設警察獎勵金祝賀，祝福其職涯順遂平安。（圖／記者蔡佩旻攝）

福興宮董事長楊文鐘指出，福興宮每年辦理「西螺太平媽祖文化祭」以及全國各地進香團、中元普度與冬令救濟發送社福物資時多仰賴在地警察同仁協助，每逢警察節時福興宮都會贈送「太平媽專屬警察禮」答謝，與警界互動良好。西螺福興宮將擬「太平媽祖警察護民獎勵金」，每年由西螺警分局推舉表現優異警員，頒發獎勵金鼓勵與感謝其為西螺治安之付出。

今日傍晚林宸瑋於西螺福興宮還願，全體董監事贈送藝術家蘇慧棉老師創作之太平媽蠟筆畫作《慈悲守護─我的太平媽》與太平媽特設警察獎勵金祝賀，祝福其職涯順遂平安，並祈太平媽祖可以慈護西螺地區合境平安、社會安定發展。

▲西螺警分局警員林宸瑋榮獲112年全國模範警察，身為西螺弟子為西螺鎮與警分局爭光，今日前往福興宮太平媽祖廟謝神答謝。（圖／記者蔡佩旻攝）

▲西螺福興宮將擬「太平媽祖警察護民獎勵金」，每年由西螺警分局推舉表現優異警員，頒發獎勵金鼓勵與感謝其為西螺治安之付出。（圖／記者蔡佩旻攝）

 

►聽Podcast #我在案發現場

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關鍵字：

西螺警分局西螺派出所雲林西螺福興宮太平媽祖警察獎勵金

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