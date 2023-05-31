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張麗善主持道安會議：成效檢討改善、研議策進作為

▲張麗善回應表示，對於雲林縣內的道路安全，我一直很重視。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

▲縣長張麗善主持第478次道安會報，召集警局、公務等相關局處強化道路交通安全各項作為。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者蔡佩旻／雲林報導

雲林縣行道路交通安全聯席會第478次會議今（31）日於雲林縣警察局由縣長張麗善主持，並指出，除現階段的交通事故防制及道路交通安全重點項目外，縣府亦針對道路交通事故防制策略作為、道路工程執行、道安宣導執行、以及道安教育執行成效檢討改善，並研議相關策進作為。

張麗善於會議中表示，縣府落實交通事故防制工作方面，近期追加預算增加警察局交通執法及安全設備；監理工作方面，提升機車駕訓班考照補助每人1300元。另外在道路交通安全工程設施改善部分，今年將增設及改善人行道10.89公里、加大路口行人停等空間21處、整合路肩並劃設停車空間605處及增設行人庇護島139處等改善作為。

在交通宣導部分，縣府新聞處近期將舉辦48場次村里長和路老師合作的高齡者交通宣導，預計將超過1200 位長輩參加，另在9月份舉辦「交通安全月」一系列交通安全宣導活動，宣導民眾對於用路安全常識。校園學生安全行的部分，縣府教育處目前向營建署申請建置校園周邊通學步道共18校，另增加學生騎乘單車上下學的配備，每月並進行8次交通車路檢稽查。

張麗善指出，雲林縣2022年事故發生總數1萬705人、與去年同期增加478人。根據研究統計每增加1位車禍死亡的案件，社會成本增加約1600萬元損失，而每增加1位車禍受傷的民眾，社會成本則增加約100萬元損失，每件交通事故所造成的家庭破碎及社會成本非常龐大。期許透過雲林縣道安工作平台，縣府各局處齊力合作，以提升整體行人環境與行車安全，保障民眾生命、財產安全。

 

 

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