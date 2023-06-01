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國民黨轟核廢料處理零進度　要賴清德承諾只是「暫存」新北

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／國民黨提供）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

民進黨主席賴清德日前拋出核電機組可緊急使用，國民黨今（1）日召開記者會。清大核工所顧問王琅琛認為，賴這個說法事實上就等於延役，王並稱「其他國家從沒聽說核廢料不能處理」。至於乾式貯存場使用年限為50年，國民黨立委王鴻薇遂請賴清德向新北市民承諾乾式貯存場只是「暫時存放核廢料」日後可以移出，絕對不會變成核廢料的最終處置場所。

賴清德28日到台大出席「校園總統馬拉松」活動，學生提問「若兩岸緊張，天然氣無法進口，如何因應能源問題」。賴清德表示，根據法律規定，核三廠在2050年就要到運轉年限，在這種情況之下，相關單位有在規畫，怎麼樣把已經停機的核能機組，維持未來能緊急使用。此話一出，不只被外界視為「非核家園」理念出現例外，也被視為核三廠在緊急情況可以延長使用。

台電前核安總稽查、清大核工所顧問王琅琛、立法委員王鴻薇以及中國國民黨革實院副院長何志勇今天召開記者會。王琅琛認為，賴清德提出「核能機組未來可緊急使用」，事實上就等於延役；核電廠執照更新需嚴謹冗長的程序，原能會審查就需時約長達29個月。王琅琛說，核電廠除了要執照，另也要燃料，如果政府要把核電廠當緊急備胎，事先就一定要去買燃料，也需要維持必要人力，必須提早做準備。

侯友宜昨天在立法院稱，曾多次跟中央反映核廢料問題，但中央卻都不理他。台電對此聲明遺憾不解。台電表示，核一乾貯設施完工10年，一直因新北市府卡關無法使用，2013年到2018年，台電甚至送審13次計畫都未得同意，最後只能走向訴訟，而法院也判決「要求新北市府應准予核定的行政處分」，認證了市府過去不作為、拖延是錯誤的。

不過，根據台電指出，乾式貯存場年限為50年，僅能供作暫時處理。故王鴻薇表示，「擁核要處理核廢料，反核也要處理核廢料」，即便核四不重啟，即便核二核三不延役，用過核燃料棒仍有最終處置的問題，故要求中央必須明確承諾新北市民，新北的乾式貯存場只是「暫存」，絕對不會變成核廢料的最終處置場所，「時限到了之後，乾貯場的核廢料要如何處理？賴清德應該要給新北市民一個交代！」

此與同時，侯友宜過往多次表示「沒有核安，就沒有核電」，但獲得國民黨徵召參選總統之後，則稱「會把核安做好，核能是我的選項」。對此，王鴻薇首先澄清，國民黨總統參選人侯友宜並不反核，也從未參加過反核遊行；對於新北市的核一、二乾式貯存場，侯友宜強調，新北市為人口稠密的地方，多次向中央反映，核廢料要妥善處理，如果現階段沒有能力處理，要告訴新北市民，不能把都會區變成最終處置場所。

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