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王鴻薇強調侯友宜「不反核」　笑賴清德被「一陣亂棒」閉嘴了

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／國民黨提供）

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／國民黨提供）

記者鄭佩玟／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前鬆口「會把核安做好，核能是我的選項」，但卻被「重啟核電」公投發起人黃士修批評內容空洞，還譏諷是「政策蓋牌」。國民黨立委王鴻薇今（1）日澄清，侯友宜昨在立法院黨團大會講得非常清楚「不反核」，而且不會提出非核家園、全部廢核、核能歸零等反核政見。針對民進黨總統參選人賴清德日前提出緊急啟用核電，她則譏諷民進黨內給他一陣亂棒，「所以現在他把嘴巴閉起來了」。

侯友宜過往多次表示「沒有核安，就沒有核電」，但獲得國民黨徵召參選總統之後，則稱「會把核安做好，核能是我的選項」。但卻被黃士修批評論述內容空洞，還譏諷是「政策蓋牌」。對此，國民黨立委王鴻薇澄清，國民黨智庫之前提出來核二和核三延役的政策；侯友宜也說核能會是他的選項，而且他不反核能。王強調，侯友宜昨天在立法院黨團大會講得非常清楚「不反核」，而且從來也沒有看到侯友宜出現在反核大遊行上，只是他一直都是新北市副市長跟市長，必須要給新北市民一個交代，所以對核廢乾式貯存的水土保持必須有所要求。

王鴻薇進一步解釋，所謂「核能是選項」，大家都有很多的想法跟看法，而國民黨當初在4大公投是支持重啟核四的，可惜公投在民進黨及民眾黨反對之下沒有通過。至於鴻海創辦人郭台銘提出的小型核電廠，她則認為當時民進黨一陣亂棒打下來，目前沒有聽到侯友宜提出類似的看法，但不代表未來不會是侯友宜的選項。王也說，侯友宜終究是要提出一套比較清楚、可具體落實的能源政策，那麼大家就是等待。而她再度重申，侯友宜很明確的「不反核」，而且至少不會提出非核家園，也不會提出全部廢核、核能歸零。

王鴻薇接著反批，民進黨總統參選人賴清德提出緊急時候啟用核電，但他後來也就把嘴閉起來了，因為民進黨內也給他一陣亂棒，且他也沒有講清楚所謂的緊急是什麼樣叫做緊急？缺電的時候叫緊急嗎？還是戰爭的時候叫緊急？還是我們被封鎖？她表示，天然氣短缺不是只有戰爭這個原因，其實光是天氣非常不好的時候，船隻無法靠岸時，也會出現天然氣供應短缺。

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