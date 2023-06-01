學生論壇突擊台大、建中生！「2024總統大選支持誰」結果曝

▲米特調查台大、建中生的選擇。（圖／翻攝自TiKTok／.meteorlife）

網搜小組／鄺郁庭報導

2024總統大選藍綠白「三腳督」情勢詭譎，各單位民調中，不少民調顯示賴清德領先侯友宜、柯文哲；而在館長陳之漢辦的網路投票中，柯文哲支持率高達85%，輾壓藍綠兩黨。高校生論壇米特（Meteor）日前則是到台大、建中突擊28位學生，曝光3位候選人中，有一位獲得壓倒性點名率。

米特（Meteor）5月底在抖音帳號發片，「『這候選人』竟然得到台大建中一致支持」。影片中，選賴清德的學生表示，賴在國家的主權論述上比較清晰，也有人是希望某些政策（如交通政策）能夠延續。

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支持侯友宜的學生認為，侯擔任新北市長做得很不錯。投柯文哲的學生則認同幾點，包括柯在被質詢時，講的話比較有邏輯；有話直說、不打官腔；真的有為台北市做事；能讓政治版圖較破碎。

最後米特曝光票數，在28票中，3位候選人分別獲得票數為：賴清德7票（約25%）；柯文哲20票（約71.4%）；侯友宜1票（約3.6%）。