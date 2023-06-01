談核電再動怒！「缺電不承認還騙來騙去」　侯友宜嘆：人民都傻子嗎？

▲侯友宜視察汐止中正市場 。（圖／新北市政府提供）



記者崔至雲／新北報導

國民黨總統參選人、新北市長侯友宜近期頻對能源政策表態，直接喊出「核能是我的選項」。侯今（1日）受訪時更直言，「不要再騙了！」，還直接問在場里長「2025非核家園做得到嗎？」里長高喊「做不到！」侯說，台灣就是不能缺電，缺電還不承認還騙來騙去，這政黨讓你騙一次，還要騙第二次，人民都傻子嗎？

侯友宜今上午視察汐止中正市場，受訪時再被媒體問到能源議題。侯友宜先嘆氣，並表示，核能的問題這幾年都希望在中央協助，可以解決新北市民的委屈，但是換來結果是什麼都沒有。新北市民的聲音他都有聽到，核安一定要處理好，他為此特別跑到中央跟前行政院長蘇貞昌及現任行政院長陳建仁談過，「我說了老半天、去了好幾次，他們都是沒有表態、置之不理」。

講到這部分，侯友宜些許動怒，他轟，「不要再騙了，做不到就是做不到」，他更直接問在場里長，「2025非核家園做得到嗎？」，里長回應「做不到！」。侯友宜說，大家都搖頭，就是知道做不到，「明年2024，後年2025，剩不到2年時間，做得到嗎？別騙了！現在連不到10%都做不到」，20%又做不到，「做不到就跟大家講，沒有人會怪你，做不到就要想怎麼補救，缺電不承認還騙來騙去，這政黨讓你騙一次，還要騙第二，人民都傻子嗎？」

侯友宜大嘆氣說，理想很豐滿，但現實很骨感，「事實都到門口的還講這個…哎…不想說了，真的講過很多次了」。

