許嘉恬吃案前黨工性騷案　李德維批：民進黨說一套做一套

▲鄭正鈐、李德維1日在國民黨立法院黨團記者室舉行記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

民進黨前黨工昨自訴遇性騷後向時任黨中央婦女部主任、現任黨副秘書長許嘉恬反映，然而許不僅未妥善處理，還反問「妳為什麼不跳車」、「怎麼沒有叫出來」。對此，國民黨婦女部主任李彥秀今（1日）表示，民進黨處理這件事，跟民進黨執政7年半碰到爭議事件，往往試圖轉移焦點；藍委李德維則批，民進黨還有臉高唱婦運嗎？嘴巴說一套，做事又做一套。

國民黨立委鄭正鈐、李德維偕同李彥秀1日上午9時45分在國民黨立法院黨團記者室舉行記者會，回應民進黨吃案前黨工性騷一事。李彥秀表示，民進黨真實上演台劇《人選之人》性騷擾劇情，讓她遺憾、憤怒的是受害者被民進黨內部糟蹋兩次，民進黨長期高舉性平、維護女權旗幟，這次卻變成加害者，吃案方式更讓她不能容忍。

李彥秀質疑，民進黨處理這件事，跟民進黨執政7年半碰到爭議事件，往往試圖轉移焦點，吃案的到底是誰？賴清德到底知不知情？是否為了選舉而想草草結案？這件事不是民進黨發一篇道歉文就可以善了。

▲李彥秀1日出席記者會回應民進黨吃案前黨工性騷案事件。（圖／記者屠惠剛攝）

李德維則說，民進黨過去高喊保障婦女與弱勢，而婦女部主任應該是最該保障婦幼的人。許嘉恬曾經是前行政院長游錫堃、張俊雄辦公室的機要秘書，也當過謝長廷、蘇貞昌總統競選總部婦女部副主任、台灣婦女團體全國聯合會理事等，卻做出如此令人髮指的事情。

李德維表示，賴清德任用許擔任黨副秘書長，難道想棄車保帥、斷尾求生嗎？民進黨還有臉高唱婦運嗎？「你還有臉嗎？你還敢嗎？」民進黨嘴巴說一套，做事又做一套。

鄭正鈐也強調，這件事非僅是民進黨家務事，而是社會該關注的公共議題，而賴清德不要「對外疾言厲色、對內噤聲不語」的雙標態度處理。

針對民進黨前黨工性騷案處置爭議，民進黨上午10時45分舉行記者會回應，發言人林楚茵宣布許嘉恬即刻停職接受調查，並轉述賴清德稱對任何性騷擾事件採取零容忍態度。此外，稍早總統府發言人林聿禪指出，總統蔡英文聽聞此事件後，相當重視，除對於任何涉及性騷擾的事件表達嚴厲譴責，並支持民進黨中央黨部調查此案，務必確保當事人權益。