快訊／賴清德為性騷吃案道歉！　「對不起，讓你承受傷害與恐懼」

▲民進黨主席賴清德。（圖／記者李毓康攝）



記者詹宜庭／台北報導

針對民進黨黨工於去年遭外包廠商性騷擾事件，民進黨主席賴清德1日表示，身為民進黨主席，對於此事他感到非常的沉痛，要向這位同仁致上最大的歉意，「對不起，讓你承受這樣的傷害與恐懼」，強調有責任給這位受到傷害的前同仁一個交代，且民進黨對於任何涉及性騷擾，絕對採取零容忍的態度。

賴清德表示，相信大家昨天深夜都收到了一封需要被接住、也必須被接住的求救信，「對於這樣的事件，我感到非常的沉痛，作為民進黨黨主席，我要向這位同仁致上最大的歉意，更有責任給這位受到傷害的前同仁一個交代。」

賴清德指出，黨秘書長許立明在知悉這件事之後，立即拉高了調查層級，也立即與這位受到傷害的同仁見面談話、了解詳情。目前，性平部主任和主席室主任已組成調查小組，將盡速調查並提出處置報告；同時，副秘書長許嘉恬即刻停職，後續繼續接受調查小組調查。

賴清德說明，他們也將持續提供當事人必要的協助，以及後續的法律服務，「我要代替本黨，再一次向這位同仁致歉。對不起，讓你承受這樣的傷害與恐懼。同時，我也想謝謝你，謝謝你的勇敢，願意將如此難受的事件說出來，給予我們再一次好好面對、改正錯誤的機會。」

「對於任何涉及性騷擾的事件，民進黨絕對採取零容忍的態度。」賴清德強調，倘若仍有遇到類似事件的同仁，更希望能在受保護情況下，得到應有的調查真相，以及心理的支持。針對黨中央的通報機制是否有所不足，該檢討就檢討、該認錯就認錯，最重要的是務必全面保護同仁在執行任務時的各項安全。

賴清德表示，民進黨的精神是勇於面對問題，而不會逃避。他想告訴所有民進黨的從政同志，「以身作則」是處事的原則，在要求受傷的人拿出勇氣以前，要先成為一個勇於面對問題的人，「我們不會轉身離開，更不會就這樣算了。」