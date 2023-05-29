四大面向拚淨零碳　新北辦研討會為台灣盡心力

▲「新北淨零碳永續發展研討暨說明會」吸引產官學界人士共襄盛舉。（圖／新北市城鄉局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府發布2050淨零碳的目標，今（29日）更舉辦「新北淨零碳永續發展研討暨說明會」，新北城鄉發展局提出將淨零政策融入「整體開發區、都更審議原則、社會住宅、城鎮風貌建設」四大面向，藉此達到城市永續發展的目標，研討會吸引近300名產官學界人士共襄盛舉，盼共同為台灣環境盡份心力。

副市長朱惕之表示，新北市2020年率全國之先簽署氣候緊急宣言，並在2021年更提出「零碳翻轉 新北先行」，同時宣布2050年淨零排放目標；新北也發布2050淨零路徑暨氣候行動白皮書，邀請各界與市府團隊，一起為地球做出改變。

城鄉局長黃國峰指出，新北把淨零碳的政策融入「整體開發區、都更審議原則、社會住宅、城鎮風貌建設」四大面向，並攜手台灣建築中心，協助檢視綠建築、智慧建築及耐震等標章內容，藉由跨界合作持續落實新北淨零碳目標。

黃國峰說，整體開發區部分，像是塭仔圳重劃區、蘆北銀河灣、新店十四張及林口工一產專區等大型整開區規劃，透過都市計畫與都市設計審議原則訂定，期望建構示範場域，進而打造新北零碳永續的產業與生活環境。

黃國峰指出，新北今年針對林口工一的108公頃市地重劃區作為示範點，透過建構完整風廊系統、形塑公園環境及建物綠化，每年預計吸碳400公噸，規模超過一座大安森林公園。

審議原則部分則以綠化、節能、碳減量等指標，將新北都市更新導入低碳及永續發展措施，基地面積達規模也要求一定程度的綠化、外殼節能規劃，並取得綠建築及低碳建築標章；另工業、產專區要求環境友善方案及提出節能規劃。

黃國峰也說，新北希望透過社會住宅等公共建設引領民間加入減碳行列，像是規劃興建中的蘆洲光華青年社宅作為示範場域，納入建築能效評估系統（BERS）、循環經濟模式及用後評估模式（POE），將大幅提升其減碳效益。

此外，新北市既有的城鄉風貌改造上，亦導入零碳改造策略，其中三重行政服務園區，是三重地區的生活核心，透過串聯風廊系統，於重要街角空間、公園及廣場等新植遮陰性佳及姿態開展的樹種，將提升吸碳量，舒緩熱島效應，建構與風同行零碳宜居的永續城市。

黃國峰最後表示，為促進產官學界一同打造新北淨零城市，除透過經驗分享交流，今年本局更攜手台灣建築中心，擴大於都審申請案審議階段，由台灣建築中心協助檢視綠建築、智慧建築及耐震等標章內容，除完善新北都市設計審議品質，藉由跨界合作持續落實新北淨零碳目標。