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武崙國小14學童喝牛奶腹痛送醫　謝國樑探視籲釐清事件成因

▲武崙國小14學童喝牛奶腹痛送醫 謝國樑探視籲釐清事件成因。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲基隆市武崙國14名學童飲用牛奶後，出現肚子痛、嘔吐等症狀就醫。（圖／記者郭世賢翻攝）

記者郭世賢／基隆報導

基隆市武崙國小今（26日）早上傳出有14名學童飲用牛奶後，出現肚子痛、嘔吐等症狀就醫，市長謝國樑獲知訊息後，於上午議會施政總質詢結束後，趕赴衛生福利部基隆醫院急診室探視學童安置情形，並指示相關單位依規進行查核，維護學童健康。謝國樑指出，孩童身體不適狀況已獲得明顯改善，市府將依法查明並釐清事件成因。

衛生局長張賢政指出，目前身體不適之學童，已分別送至部立基隆醫院及基隆長庚醫院進行觀察，衛生局已派員針對鮮乳運送、存放地點及溫度等應注意事項進行稽查，若查驗出不符規定者，將依食衛法對供應商進行開罰。

教育處長劉美蘭表示，校方在得知學童因飲用牛乳造成身體不適後，立即廣播將鮮奶做預防性回收，避免更多學生飲用，並請導師持續留意班上學生是否身體不適，後續將請第三方公正單位，針對鮮奶採樣檢驗，釐清事件成因。

劉美蘭說，後續將與市府產業發展處、衛生局等單位到校進行聯合稽查，如發現有不符合規定者，將依規查處究責；學校亦會依契約規定記點開罰，並將缺失列入午餐評選依據，杜絕不良廠商進入校園。

國小學童目前已恢復健康狀況，見到謝市長親赴醫院關心他們的身體狀況時，女童喊出「市長你要跟我們老師說，今天不要做作業」。市長立即同意並允諾學童，相約下週到武崙國小探視同學，並將持續了解校園食安稽查進度。

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