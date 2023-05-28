加豐橡膠柔能克剛　新北傳產工廠合法轉型典範

▲加豐橡膠董事長宋佩霓（右）為新北企業女傑獎10位獲獎人之一。（圖／新北市經發局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

女力典範！為促進職場兩性平權，新北市於2022年辦理新北企業女傑獎頒獎典禮，表彰傑出女性主管在家庭、企業及社會中的重要貢獻。加豐橡膠股份有限公司董事長宋佩霓為新北企業女傑獎10位獲獎人之一，深耕傳統機械製造業40餘年，積極響應政府政策，成功取得特定工廠登記，透過合法轉型帶領公司走向永續經營之路。

經發局長何怡明表示，隨著女性教育程度大幅提升與社會經濟型態改變，愈來愈多女性投入職場或自行創業，企業女性高階主管及負責人人數也持續增加。經發局除了辦理新北企業女傑獎，近年更積極推出女性創業課程，鼓勵女性實現事業夢想，並提供相關創業輔導資源，期望將性別平等觀念深植於企業文化。經發局統計，截至2023年第1季，新北市14餘萬家公司中，女性負責人的公司約有4.6萬家，占比三分之一，且自2011年起迄今，每年均呈現成長趨勢。

▲宋佩霓董事長感謝有員工及親友的全力支持及協助，才得以克服困境，同時兼顧家庭照顧與公司經營。

董事長宋佩霓於1978年進入橡膠滾輪製造行業，從最基層的員工做起，並於1989年創立加豐橡膠公司，至今從事橡膠滾輪製造已逾40年。宋佩霓表示，早期很少有女性加入傳統製造產業，一路走來並不容易，在公司發展過程中也曾面臨許多困難與挑戰，尤其先生不幸中風時，感謝有員工及親友的全力支持及協助，才得以克服困境，同時兼顧家庭照顧與公司經營，先生的情況也逐漸穩定。經歷這些人生起伏，讓她更加珍惜生命，對事業經營充滿信心，並持續以感恩的心回饋社會、樂於公益，充分展現女性的堅韌與毅力。

傳統工廠可提供相當多在地就業機會，為新北重要經濟網絡之一，加豐橡膠初設立時並未辦理工廠登記，為符合政府工廠登記法規，邁向永續經營，公司於2015年決定依工廠管理輔導法向經發局補辦臨時工廠登記，並在經發局輔導下於5年後取得特定工廠登記，可作為傳統產業與未登記工廠成功轉型創新之楷模。

經發局強調，歷經3年努力，新北市納管業者提交改善計畫之比例已達到98%以上，未來將持續推動未登記工廠業者合法轉型，透過提供貸款資金協助、產業用地媒合及租金補助等輔導措施，全力協助業者加速完成納管，取得特定工廠登記，實踐安居樂業在新北。