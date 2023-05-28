五股林口交流道改善工程動土　朱惕之：中央地方攜手服務市民

▲新北市副市長朱惕之（右5）和行政院長陳建仁（右4）、交通部長王國材（右1）、桃園副市長王明鉅（左5）與地方民意代表們攜手參加祈福動土典禮。（圖／新北市工務局提供，下同）

記者戴上容、郭世賢／新北報導

新北市政府積極爭取之下，國道1號五股交流道北入及北出匝道改善、國1林口交流道改善工程，於今（28日）由新北副市長朱惕之和行政院長陳建仁、交通部長王國材、桃園副市長王明鉅等出席，攜手參加祈福動土典禮，共同見證新北及桃園兩市重大交通建設歷史性的一刻，預計2027年完工，服務廣大市民。

由交通部高速公路局主辦的「國道1號五股交流道增設北入及北出匝道改善工程」及「國道1號林口交流道改善工程」，今日在國道1號林口新闢匝道用地上舉行，中央與地方共襄盛舉，新北市副市長朱惕之致詞時，代表市長侯友宜感謝行政院及中央各部會的支持與協助，讓市府積極協助林口和五股地方民眾爭取在國道1號增設匝道的願望得以實現，預祝工程圓滿順利進行。

▲新北市副市長朱惕之代表新北市政府出席國道1號五股及林口交流道改善工程祈福動土典禮。

朱惕之表示，林口交流道及五股交流道長期嚴重壅塞，侯友宜市長上任以來多次前往林口和五股交流道關心塞車問題，籲請中央協助處理，侯市長要求市府團隊全力推動林口交流道改善，也不斷地向中央建議新北及桃園的交通應整併規劃分析，才能真正達到改善效益，滿足地方需求，終於獲中央核定，也修正建設計畫再次追加總經費至37.2億元，為了改善林口的交通，市府不遺餘力地爭取，用行動來落實來證明讓林口更好的決心。

另為獲得中央支持五股交流道改善工程，增設五股交流道北出及北入匝道，希望一併改善平面道路壅塞，市府已經先行進行辦理五股新五路拓寬工程、都市計畫變更及用地取得等相關作業，讓未來五股匝道開通後平面道路可以順暢無礙。朱惕之說，市府要特別感謝位於平面道路附近五股、泰山人的犧牲，被多次徵收土地，市府體諒地主們的無奈，採用擴大都市計畫方式解決，讓私地主願意提供土地當做平面道路使用，對於這些地主的心意，市府感念在心。

▲副市長朱惕之（右2）代表新北市政府參加國道1號五股及林口交流道改善工程動土儀式，並手持金鏟預祝工程圓滿順利進行。

朱惕之也向中央喊話指出，林口是新北人口和產業快速發展的區域，新北市政府為了吸引產業進駐，開闢的林口工一工業區也即將完工，因此林口對外交通非常重要，除了中央協助進行林口交流道改善工程外，往來八里甚至是淡水的105市道蜿蜒路段改善也迫在眉梢，全案已設計完成，新北市政府在去年即向中央申請補助，期待補助經費能儘速核定，再創中央與地方攜手案例，共同為民眾謀求舒適便捷的生活環境。

新北市政府新工處說明，五股交流道北出及北入匝道工程經費約31.94億元，由中央國道基金負擔，新北市政府負擔用地取得、拆遷補償、新五路拓寬工程所需計畫總經費計約6.88億元。全案工期約48個月，預計2027年完工。

至於林口交流道增設南出北入匝道案，經行政院核定之計畫總經費約為37.2億元，全由中央國道基金負擔，工期約44個月，預計2027年完工。朱惕之強調，市府與中央及桃園市攜手合作，共同推動交流道節點、區域道路路網、捷運路網等重大交通工程，共同努力服務市民、造福百姓，是跨域治理的成功典範。

▲新北市副市長朱惕之（中左）與行政院長陳建仁（中右）握手象徵新北市政府與中央攜手合作。

▲林口交流道改善工程完工示意圖，全案工期約44個月，預計2027年完工。（圖／高公局提供）

▲五股交流道改善工程完工示意圖，全案工期約48個月，預計2027年完工。（圖／高公局提供）