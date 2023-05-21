廢棄魚塭偷養綠蠵龜「全身青苔」　工廠負責人最重罰百萬

▲工廠負責人在廢棄魚塭偷養綠蠵龜，鯨豚協會人員協助刷洗綠蠵龜身上的青苔。（圖／新北市動保處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市政府動保處5月18日接獲海保署通報，貢寮區民眾私自飼養海龜，動保處19日召集保七刑大、中華鯨豚協會前往查緝，查扣保育類綠蠵龜一隻，後續將由保七總隊依據《野生動物保育法》將行為人移送法辦，最高可罰新臺幣100萬元。

海保署18日通報動保處，說明巡察時發現貢寮區福連里有民眾疑似私養海龜，19日會同相關單位前往查緝。該址為水產養殖工廠，保七總隊員警於工廠後方廢棄魚塭，查獲活體保育類綠蠵龜一隻，查扣交由動保處委請鯨豚協會暫為安置，保管於會址新北市樹林區之收容中心。

▲經鯨豚協會人員判斷，此海龜為保育類綠蠵龜。



林姓行為人為水產工廠負責人聲稱，該海龜是數年前該址地主遺留，他將海龜飼養在工廠後方廢棄魚塭內，每日以工廠水產餵飼；該海龜屬亞成體，健康狀況不佳，全身佈滿青苔，後送往鯨豚協會樹林區收容中心刷洗、安置，後續將送往台大動物醫院檢查、醫療。

綠蠵龜廣泛分布在熱帶及亞熱帶海域中，幼龜為肉食性，成龜以大型海草及海藻為主食，因此體內脂肪累積了許多綠色色素，呈現淡綠色，也因而得名。由於牠用肺呼吸，於海中的潛水深度極限約100至200公尺；在臺灣主要分布東部、東南部、南部及澎湖等長滿海藻的淺海區。

▲刷洗完畢後，觀察到綠蠵龜背甲上有些傷痕。

動保處長楊淑方指出，新北市是臺灣本島最北的城市，海岸線長達120餘公里，幅員遼闊，東北部、北部及西北部均臨海，東北季風旺盛，不時會有鯨豚、海龜擱淺；民眾若有發現鯨豚、海龜擱淺，可藉由「海洋保育類野生動物救援組織網」海保救援網MARN系統通報，撥打118或新北市動保處專線：02-2959-6353，獵捕海龜違反《野生動物保育法》第18條規定，依同法第41條最高可處5年有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣100萬元罰金。